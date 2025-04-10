«Дембель» состоялся сразу: приказ о призыве Насирова в ВСУ отменили

Согласно распоряжению Главнокомандующего ВС Украины, Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Военной службы правопорядка.

Роман Насиров

По данным ведомства, Насиров мобилизовался добровольно. Командир бригады признал его приказ о мобилизации противоправным и отменил его.

"Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно установлено, что командир признал приказ противоправным и отменил его", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

"В то же время следует отметить, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВС Украины. Ее подразделения вместе с другими воинскими частями принимают непосредственное участие в боевых действиях на протяжении всех лет русско-украинской войны. Вооруженные Силы Украины сегодня ведут упорную борьбу с врагом за нашу свободу и независимость – за это отдают свои жизни наши герои. В Вооруженных силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко прекращаться", – отмечают в ВСП.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 9 апреля 2025 года в Высшем антикоррупционном суде не состоялось очередное заседание по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Причина — по словам адвокатов, обвиняемый сейчас проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины, куда якобы пошел добровольцем во время мобилизации, сообщает Transparency International Украина.

Известно, что Роман Насиров обвиняется в получении неправомерной выгоды при содействии в возмещении НДС в пользу юридических лиц, связанных с владельцем одного из агрохолдингов. Сумма сделки, по данным следствия, превышает 3,2 миллиарда гривен.