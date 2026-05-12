Дело Оленича: политолог заявил о противоречиях в версии НАБУ

Расследование НАБУ в отношении бывшего заместителя главы КГГА Петра Оленича может основываться на искажении хронологии событий. Такое мнение высказал политолог Олег Постернак в своем блоге на ресурсе "Корреспондент". По его словам, ключевые решения по спорному земельному участку вблизи парка "Нивки" были приняты задолго до назначения Оленича на должность в столичной администрации.

Эксперт отмечает, что статус территории под жилую застройку был определен еще в 2002 и 2007 годах при Александре Омельченко и Леониде Черновецком. В это время территорию внесли в городской кадастр и изменили Генплан.

"На тот момент Петр Оленич вообще работал в Министерстве юстиции… В 2013 году… Петр Оленич тогда не то, что к КГГА не имел отношения, его вообще в Киеве не было. В тот момент он возглавлял Главное управление Госземагентства в Сумской области", — отмечает Постернак.

Политолог акцентирует внимание на том, что Оленич возглавил Департамент земельных ресурсов только летом 2018 года, когда участок уже имел сформированную юридическую историю и собственника. Однако финальное решение о передаче земли в аренду в конце 2019 года принимали депутаты Киевсовета после прохождения всех необходимых инстанций.

"Окончательное решение о передаче участка в аренду 19 декабря 2019 года принял Киевсовет на своем заседании, ведь проект прошел все обязательные согласования", — отмечает автор сообщения, намекая на избирательность претензий со стороны правоохранительных органов.

Автор считает, что это дело является частью тенденции, когда громкие обвинения в земельных махинациях опровергаются судами. В качестве примера он привел ситуацию вокруг ЖК "Новый Подол", где после многолетних арестов и обжалований Верховный Суд 30 сентября 2025 года окончательно подтвердил легальность строительства.

Постернак критикует стражей порядка за ставку на пиар вместо качественной доказательной базы:



"Громкие обыски, яркие задержания, пресс-конференции с детективами – это все отлично работает на репутацию бюро... Но когда дело доходит до суда, именно из-за недостаточного качества доказательной базы или процессуальных нарушений во время досудебного расследования магия исчезает" .

По мнению эксперта, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оказывается в сложном положении из-за общественного давления, сформированного медиа. Судьи вынуждены выбирать между вынесением приговора на основе слабых улик или затягиванием процесса до истечения сроков давности.

"ВАКС оказывается заложником этого шоу: на него оказывает давление общество, которое уже вынесло вердикт, тогда как судья смотрит на пустой лист доказательств", – отмечает политолог.

Подытоживая анализ кейсов Оленича и "Нового Подола", Постернак делает вывод, что в обоих случаях правоохранительная система действовала по идентичному сценарию:

"Подозрение возникло раньше, чем появились доказательства, а медийный шум – раньше, чем суд успел разобраться".