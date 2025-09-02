Дело «нефтепродуктов Курченко»: ВАКС может утвердить соглашение с бизнесменом Тищенко - СМИ

Решение по соглашению со следствием бизнесмена Сергея Тищенко по так называемому делу "нефтепродуктов Курченко" может быть принято уже сегодня Высшим антикоррупционным судом (ВАКС).

Дело «нефтепродуктов Курченко»: ВАКС может утвердить соглашение с бизнесменом Тищенко

Таким образом, в случае утверждения соглашения со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленный следствием ущерб государству по этому делу составляет 967 миллионов гривен. Об этом сообщает издание LB. ua с ссылкой на собственные источники.

Напомним, 29 августа в ВАКС журналисты пытались выяснить детали соглашения и сумму ущерба государству по делу бизнесмена Сергея Тищенко по хищению арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Однако прокурор Александр Снегирев отказался назвать сумму ущерба государству в соглашении, отметив, что заседание суда проводится в закрытом режиме.

Издание LB.ua также направило запрос в САП относительно деталей соответствующего соглашения Тищенко со следствием еще 27 августа. Ответ на запрос будет обнародован после предоставления его от САП, отмечают журналисты.

Предоставление ответа на запрос обычно длится до 5 рабочих дней со дня получения. Этот срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если запрос содержит большой объем информации. Впрочем, продление срока должно быть обосновано и сообщено запросчику в письменном виде в течение 5 рабочих дней. Пока такого обоснования, как и ответа LB.ua не получил.

Контекст дела

По данным следствия, в 2014–2015 годах Тищенко вместе с бывшим нардепом Сергеем Пашинским якобы завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их стоимость оценивается более чем в 817 млн грн.

В феврале 2024 года СБУ сообщила фигурантам о подозрении. Сначала суд арестовал Тищенко с альтернативой залога в 363 млн грн, которую впоследствии снизили до 181 млн. В августе 2025 года мера пресечения смягчилась до личного обязательства.