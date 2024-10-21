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Дело Гринкевичей: завершено расследование по некачественной одежде для ВСУ на миллиард гривен

Некачественная одежда для ВСУ на 1 млрд грн – будут судить львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий

21 октября 2024, 14:37
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, нанесших Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

Дело Гринкевичей: завершено расследование по некачественной одежде для ВСУ на миллиард гривен

Семья Гринкевич

Речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче, его сыне Романе, двух директорах и представителе предприятий.

Расследованием установлено, что львовский бизнесмен создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Участники этой организации заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.                                   

Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн.                                 

Участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.                                  

Подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – ГБР.           

Напомним, в июле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении этого же львовского бизнесмена – владельца предприятий, который за полмиллиона долларов США пытался подкупить руководство ГБР по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).



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