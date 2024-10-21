Дело Гринкевичей: завершено расследование по некачественной одежде для ВСУ на миллиард гривен

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, нанесших Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

Семья Гринкевич

Речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче, его сыне Романе, двух директорах и представителе предприятий.

Расследованием установлено, что львовский бизнесмен создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Участники этой организации заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн.

Участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, в июле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении этого же львовского бизнесмена – владельца предприятий, который за полмиллиона долларов США пытался подкупить руководство ГБР по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).