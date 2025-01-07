Дело «Энергоатома»: журналисты обнаружили возможный конфликт интересов главы НАБУ

Журналисты обнаружили вероятную связь между супругой Семена Кривоноса и бизнесом Эдуарда Самоткала, подозреваемого по делу "Энергоатома". Галина Польшинская управляет компаниями, принадлежащими жене Самоткала. Об этом сообщает УНН.

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В издании предполагают связь Семена Кривоноса с фигурантами дела "Энергоатома", в частности с владельцами ООО "Инновационные технологические продукты", подозреваемого в поставке оборудования по завышенным ценам. На это обратил внимание журналист-расследователь Владимир Бойко, пишет УНН.

Речь идет об уголовном производстве в отношении неких Самоткала Эдуарда Викторовича, Лысенко Дмитрия Васильевича, Кима Виссариона Владимировича в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением. Отмечается, что Ким — бывший глава НАК "Энергоатом", а Самоткал — владелец компаний, поставлявших "Энергоатому" оборудование по завышенным ценам. В отношении Самоткала осуществляется специальное судебное производство. Самоткал скрылся от правосудия. Но его компании, записанные на его жену Руслану, работают до сих пор.

Никто не привлечен к ответственности. У НАБУ нет вопросов.

Бойко предполагает, что это результат связи Кривоноса с Самоткалом. Дело в том, что бизнесами Самоткала руководит супруга главы НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинская.

Журналист узнал, что история взаимодействия семьи Польшинских с Самоткалом может достигать еще 1990-х годов.

Информация о том, что Галина Польшинская является женой Семена Кривоноса, подтверждается в его декларации.

Также Польшинская указана руководителем таких структур Самоткачей: DAAR company sro (Чехия) (с 19.09.2015 по 22.02.2017) и Business Perspective Alfa, sro (Чехия) (с 06.10.2015 по 21.02.2017) – что видно в реестре.

Журналисты также отмечают, что связи супруги главы НАБУ с бизнесами Самоткала могут свидетельствовать о потенциальном конфликте интересов и могли повлиять на неактивность НАБУ в расследовании дела "Энергоатома".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что временный председатель правления компании Петр Котин рассказал, как три тысячи сотрудников "Энергоатома" заключили соглашения с "Росатомом", а две тысячи выехали за границу.