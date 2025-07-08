Дело экс-нардепа Грановского: суд считает, что проверять факты в рамках подозрения нецелесообразно

Высший антикоррупционный суд отменил сообщение о подозрении народному депутату VIII созыва Александру Грановскому по делу о вероятной коррупционной схеме на 93,3 миллиона гривен.

Дело экснардепа Грановского: суд считает, что проверять факты в рамках подозрения нецелесообразно

Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда города Киева от 6 июня 2025 года по делу №752/13292/25. Определение вступило в законную силу 17 июня.

Заявитель требовал возобновить производство, ссылаясь на распространенные в СМИ утверждения. Речь шла об уголовном производстве №52016000000000380, в рамках которого Грановскому ранее было вручено подозрение. Однако суд признал: отмена подозрения Высшим антикоррупционным судом была законной, а новое расследование по тем же обстоятельствам – невозможно.

В решении отмечается, что никаких новых доказательств заявителям не предоставлено. Все обвинения базировались исключительно на журналистских публикациях, без конкретной объективной информации, отвечающей критериям уголовного процесса. Суд четко подчеркнул: факты, изложенные в СМИ, не подтверждаются надлежащими процессуальными доказательствами, а уведомление о подозрении уже окончательно отменено в установленном законом порядке.

Также в определении говорится о недопустимости попыток возобновления уголовного преследования по несогласию с решением суда. Такие действия могут свидетельствовать о попытке вмешательства в осуществление правосудия, что противоречит Конституции.

Голосеевский суд окончательно подтвердил: производство по делу на 93 млн грн признано безосновательным, а обвинения в адрес Александра Грановского необоснованными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о "коррупционном налоге", который платит каждый украинец.

По его словам, не существует никаких "государственных денег" — это налоги украинцев, которые отчисляют из заработной платы и предназначены для обеспечения ВСУ, производства и закупок оружия, строительства фортификации. Однако, по словам политика, до фронта эти деньги не доходят из-за масштабных хищений.