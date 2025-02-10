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Дело Дениса Комарницкого: адвокат ответила, вызвали ли его в правоохранительные органы и объявляли в розыск

Как рассказала адвокат Татьяна Гончарюк, Дениса Комарницкого не вызывали в правоохранительные органы и не объявляли в розыск

сегодня, 19:43
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Станислав Молчанов

По состоянию на 10.02.2025 г. Денис Комарницкий не получал каких-либо процессуальных документов и вызовов в уголовном производстве, и об этом адвокаты официально сообщили НАБУ и САП. Об этом заявила адвокат Татьяна Гончарюк, пишут "Українські новини"

Дело Дениса Комарницкого: адвокат ответила, вызвали ли его в правоохранительные органы и объявляли в розыск

Татьяна Гончарюк (фото из открытых источников)

"Моего клиента Дениса Комарницкого по состоянию на текущую дату детективы НАБУ и/или прокуроры САП не вызвали в правоохранительные органы в уголовном производстве, и согласно данным он не объявлен в розыск", — подчеркнула адвокат.

Дело Дениса Комарницкого: адвокат ответила, вызвали ли его в правоохранительные органы и объявляли в розыск - фото 2

Дело Дениса Комарницкого: адвокат ответила, вызвали ли его в правоохранительные органы и объявляли в розыск - фото 3

Татьяна Гончарюк принимает участие в проведении следственных и процессуальных действий в производстве № ….154 с 06.02.2025 г. Как законный представитель своего клиента, Татьяна Гончарюк, как в непосредственном разговоре в помещении НАБУ, так и в телефонном режиме, неоднократно задавала детективу Владимиру Уразовскому вопрос о задержании или вызовах Комарницкого в НАБУ или САП, ссылаясь на сообщения телеграмм-каналов. Уразовский устно подтвердил, что ее полномочия как адвоката присоединены к материалам уголовного производства в НАБУ, и ее как адвокату сообщат "если будет вызов Комарницкого в НАБУ или будут запланированы проведение процессуальных действий в отношении него".

Пока Татьяна Гончарюк подобных сообщений не получала.

Новость дополнена

В продолжение истории сообщения адвокатом НАБУ о не получении Комарницким Д. любых процессуальных документов и вызовов в уголовном производстве, адвокат 10.06.2025 после 17 часов на мессенджер и на электронную почту получила ответ, что по указанному в ее сообщении место жительства и регистрации Комарницкому Д. направлены сообщения и вызов в НАБУ. Письмом также высказана просьба к адвокату предложить Комарницкому Д. прибыть в НАБУ для проведения с участием процессуальных действий. В то же время, еще до сообщения адвоката имела место пресс-конференция руководства НАБУ, где было публично объявлено, что Комарницкий Д. в розыске без его вызовов в милицию и без вручения ему процессуальных документов. Таким образом, руководство НАБУ зафиксировало процессуальные нарушения в отношении Комарницкого Д. со стороны детективов НАБУ и их пристрастность в уголовном производстве.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1063741-denysa-komarnytskogo-ne-vyklykaly-do-pravoohoronnyh-organiv-ta-ne-ogoloshuvaly-v-rozshuk-advokat
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