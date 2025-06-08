Дело Альперина, в котором фигурирует сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова, возобновлено в суде – СМИ

Верховный Суд не разрешил закрыть дело "короля контрабанды" Вадима Альперина, в котором подозреваемой проходит сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных расследований и источников в судебной системе , передают "Українські новини". Сам Скомаров недавно пытался взять сестру Алину Данченко на поруки и пробовал отвергнуть обвинения в конфликте интересов, а сегодня он претендует на должность директора Бюро экономической безопасности.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Так, Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции. В частности, судьи отказали в закрытии производства и участии подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой по этому делу сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова – Алины Данченко (девичья фамилия – Скомарова).

Сестра чиновника НАБУ – бывшая директор департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, которая, по версии следствия, способствовала Альперину. Дело по Вадиму Альперину НАБУ начало еще в 2017 году. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 миллиона гривен. Во время обысков детективы обнаружили переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница давала указания таможенникам, уточняя, каких нарушений следует допускать при растаможивании товаров, а каких нет.

Алина Данченко, бывший директор департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы

Александр Скомаров хотел взять Данченко на поруки как родной брат, но суд ему отказал. Во время собеседования на конкурс в НАПК, куда подавался Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это "конфликтом интересов": дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и напрямую влиять на следствие.

Позже дело "короля контрабанды" Вадима Альперина закрыли из-за ходатайства стороны защиты о применении к расследованию "правок Лозового". Решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры САП, возобновив рассмотрение.

Как сообщалось, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, сейчас рассматриваемый как первый кандидат на должность директора БЭБ, скрыл российское гражданство и бизнес в "ЛНР" отца. По закону, он обязан был сообщить об этих фактах руководством НАБУ и конкурсной комиссии, которая избирает будущего руководителя БЭБ.

Выписки из российских реестров

Также, по данным СМИ, ранее у Скомарова был существенный конфликт интересов, связанный с работой жены в компаниях, бенефициаром которых является олигарх Игорь Коломойский. Ольга Скомарова до 2023 года работала ассистенткой гендиректора ТРК "Студия 1+1", а затем – продакт-менеджером компании "Плюс ТВ". Скомаров при этом в качестве детектива был привлечен к расследованию дел в отношении "ПриватБанка", совладельцем которого был Игорь Коломойский.