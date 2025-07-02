Дело Алексея Чернышева: решение ВАКС стало настоящим шоком

2 июля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро по временному отстранению Алексея Чернышева с должности вице-премьер-министра — министра национального единства. Заседание, проходившее в открытом формате, транслировалось онлайн. Судья Виталий Крикливый объявил, что оснований для отстранения должностного лица на два месяца нет.



Ранее ВАКС выбрал для чиновника меру пресечения в виде залога — 120 млн гривен.

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По версии следствия, Чернышев является фигурантом дела о масштабной коррупции в строительном секторе, которое касается его деятельности в 2020-2022 годах, когда он занимал должность министра развития общин и территорий. По данным НАБУ, чиновник способствовал незаконному выделению земли застройщику, что могло нанести государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен.

В деле также фигурируют советник, госсекретарь министерства и директор госпредприятия. По информации НАБУ, в качестве "благодарности" за помощь застройщик предлагал должностным лицам квартиры со значительными скидками. Общая сумма неправомерной выгоды, по оценкам следствия, составляет 16,8 млн. грн.

Действия Чернышева квалифицированы по статьям УКУ о злоупотреблении служебным положением и взятке в крупном размере.

Ранее, как писал портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышева, который был замечен за рубежом. Во время общения с представителями СМИ 20 июня президент отметил, что Чернышев уехал в заграничную командировку. Есть несколько задач.