Даша Малахова показала фото детей из Кривого Рога в гробу для иностранных подписчиков: в сети шквал возмущения

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Клименко Елена
Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова оказалась в эпицентре скандала после того, как она опубликовала фотографию погибших подростков из Кривого Рога, ставших жертвами российской ракетной атаки 4 апреля. Снимок с похорон, на котором виден гроб с телами детей, был размещен как обложка ее блога в Facebook. Фотография не была отредактирована, что вызвало возмущение среди украинских пользователей сети.
Даша Малахова попала в скандал. Фото: 24 Канал
Малахова объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь внимание иностранной аудитории к произошедшей в Украине трагедии. Ведущая заявила, что сознательно использовала "обложку" как эффективный способ донести масштабы зверств за границу. Она также отметила, что заблокирует всех, кто отважится ее критиковать.
В то же время украинцы в социальных сетях раскритиковали ее поступок, считая его бездушным и нарушающим этические нормы, а также вредит памяти погибших и чувствам их родственников.
Журналистка Лена Чиченина назвала поступок Малаховой "циничным апогеем" неправильной практики публикации фотографий погибших в соцсетях, отметив, что актриса хорошо знала, как вызовет ее публикация эмоции. Она также заявила, что давно предлагала наказывать за фразу "это должен увидеть весь мир", которую часто используют люди, не понимающие ее подлинного содержания.
Портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге продолжает расти количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля.
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