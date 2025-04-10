Даша Малахова показала фото детей из Кривого Рога в гробу для иностранных подписчиков: в сети шквал возмущения

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова оказалась в эпицентре скандала после того, как она опубликовала фотографию погибших подростков из Кривого Рога, ставших жертвами российской ракетной атаки 4 апреля. Снимок с похорон, на котором виден гроб с телами детей, был размещен как обложка ее блога в Facebook. Фотография не была отредактирована, что вызвало возмущение среди украинских пользователей сети.



Даша Малахова попала в скандал. Фото: 24 Канал

Малахова объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь внимание иностранной аудитории к произошедшей в Украине трагедии. Ведущая заявила, что сознательно использовала "обложку" как эффективный способ донести масштабы зверств за границу. Она также отметила, что заблокирует всех, кто отважится ее критиковать.

"Мои критики с минимальными подписчиками ежедневно публикуют трагические фото с несколькими просмотрами от родных и знакомых. Я, имея определенное количество подписчиков, использую этот инструмент, чтобы показать трагедию наибольшему количеству людей за границей. И именно от тех, кто ежедневно распространяет сообщения с малыми просмотрами, я получаю осуждение, я получаю осуждение, я хочу осудить", — написал она в своем посте, который впоследствии был удален.

В то же время украинцы в социальных сетях раскритиковали ее поступок, считая его бездушным и нарушающим этические нормы, а также вредит памяти погибших и чувствам их родственников.

"И где же комментарии от иностранцев? Дашо, вам не стыдно? У вас нет эмпатии и ума", – написали пользователи.

Журналистка Лена Чиченина назвала поступок Малаховой "циничным апогеем" неправильной практики публикации фотографий погибших в соцсетях, отметив, что актриса хорошо знала, как вызовет ее публикация эмоции. Она также заявила, что давно предлагала наказывать за фразу "это должен увидеть весь мир", которую часто используют люди, не понимающие ее подлинного содержания.

Портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге продолжает расти количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля.