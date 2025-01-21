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Цукерберг стал главным героем инаугурации Трампа: чья грудь ему помогла (ФОТО, ВИДЕО)

Невеста Джеффа Безоса пришла к Трампу в откровенном наряде, ее все захейтили, а владельцу Facebook понравилось

сегодня, 20:07
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Николай Лисицын

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа из-за одного неосторожного взгляда. На видео попал момент, как создатель Facebook поглядывает в глубокое декольте американской журналистки и телеведущей Лорен Санчес, которая является невестой основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса. Видео стало вирусным, о казусе с Цукербергом написали ведущие американские СМИ, передает портал "Комментарии".

Цукерберг стал главным героем инаугурации Трампа: чья грудь ему помогла (ФОТО, ВИДЕО)

Цукерберг с нескрываемым интересом заглядывал в декольте невесты Джеффа Безоса. Фото из открытых источников

Во время инаугурации Трампа Цукерберг сидел рядом с Санчес, в то время как его супруга Присцилла Чан находилась справа от него. При этом Безос сидел слева от своей невесты. Чан и Безос не уловили взгляд Цукербарга и, видимо, узнали о пикантном моменте потом, из таблоидов. Никто из четверых публично ситуацию не комментировал.


Лорен Санчес на церемонии инаугурации выглядела эффектно, однако в соцсетях ее подвергли резкой критике, посчитав откровенное декольте и кружевное белье 55-й телеведущей неуместным в такой серьезный момент. Официальный аккаунт движения MAGA — радикальных сторонников Трампа — написал, что ее аутфит демонстрирует "ноль уважения" к церемонии. После этого в соцсетях посыпались посты, где невесту Безоса обвиняли в безвкусице и даже заявляли, что она "одета как проститутка".


"Комментарии" писали, что миллиардер и предприниматель Илон Маск оскандалился на митинге сторонников президента Дональда Трампа, который состоялся после его инаугурации. В соцсетях обсуждают его жест, похожий на нацистское приветствие и известный в ультраправых кругах как "зига". Учитывая заигрывания Маска с праворадикальными европейскими партиями, это может быть совсем не случайностью. Сам глава SpaceX, комментируя скандал, про сам  жест не пояснил, заявив только, что его недругам стоит придумать что-то поинтереснее, а сравнения всех и каждого с Адольфом Гитлером надоели. Маск со своим жестом также стал героем многочисленных мемов.



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Источник: https://t.me/i_comments/12699
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