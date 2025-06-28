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Что вы здесь делаете? Почему не в окопах?: Мэр Одессы нахамил военному, который спросил о памятнике Пушкину

В Одессе произошел публичный конфликт между мэром города Геннадием Трухановым и военнослужащим 122-й бригады ВСУ Мирославом Отковичем

28 июня 2025, 17:34 comments1099
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Ткачова Марія

Инцидент произошел возле горсовета 27 июня, когда боец находился в городе с рабочей целью для координации с местными волонтерами для усиления обороноспособности подразделения.

Что вы здесь делаете? Почему не в окопах?: Мэр Одессы нахамил военному, который спросил о памятнике Пушкину

Мэр Одессы нахамил военному

У здания горсовета лейтенант увидел уличную выставку, посвященную войне: обломки вражеских ракет, следы ударов по украинским городам. На этом фоне, по словам военного, особенно цинично выглядел памятник Александру Пушкину — символу "русского мира", который давно должен быть демонтирован.

Откович воспользовался случаем и лично обратился к мэру Труханова с вопросом: почему до сих пор не исполнено решение о сносе памятника? В ответ вместо аргументированной позиции прозвучало хамство.

"Что вы здесь делаете? Почему вы не в окопах? — ответил городской голова, фактически подверг сомнению право военного ставить вопрос о государственной политике памяти.

Откович также отметил, что проблема не в том, что военный задал неудобный вопрос, а в том, как на него ответил чиновник. Идеологическая нечувствительность, оправдание русских культурных символов и попытки выжать фронтовиков из публичного пространства – это угроза внутреннего единства страны.

"Мы не выиграем эту войну в окопах, если проигрываем ее у изголовья", — подытожил лейтенант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кривом Роге 40-летняя женщина "погорела" на комендантском часе, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные остановили ее в Центрально-Городском районе – нарушительница вызвала подозрение своим внешним видом и поведением.



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Источник: https://www.facebook.com/share/v/18Wy1xvkTR/
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