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Черви в рыбе и очереди за едой: проблемы с питанием на Олимпийских играх

Адам Пити недоволен питанием на Парижской Олимпиаде

сегодня, 18:37
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Черновалова Кристина

На летних Олимпийских играх в Париже не утихают скандалы. Известный британский пловец Адам Пити жалуется на плохую еду. По его словам, еда на прошлых Олимпиадах была гораздо лучше.

Черви в рыбе и очереди за едой: проблемы с питанием на Олимпийских играх

Адам Пити недоволен питанием на Парижской Олимпиаде

Пити, как и многие другие атлеты, подчеркивает важность достаточного потребления белка для поддержания физической формы и достижения высоких результатов. Отсутствие полноценных протеиновых блюд в олимпийском меню вызывает серьезные опасения не только за комфорт, но и за спортивные достижения участников.

Самым серьезным моментом стало обнаружение червей в рыбе, которую подавали спортсменам. В социальных сетях уже гуляют фотографии рыбных блюд с незваными гостями – червями. Спортсмены, привыкшие к строгому режиму питания и тщательному контролю качества продуктов, оказались в ситуации, когда каждый прием пищи превращается в рискованную игру.

Длинные очереди и ожидание в 30 минут за порцией еды – еще одно испытание, с которым приходится сталкиваться спортсменам. Вместо того чтобы сосредоточиться на подготовке к соревнованиям, они вынуждены тратить драгоценное время и энергию на борьбу за тарелку с едой.

Пока официальной реакции организаторов на жалобы спортсменов не последовало. Возможно, они рассчитывают, что спортивный азарт и жажда побед затмят проблемы с питанием. Однако вряд ли это оправдает ожидания участников и болельщиков, которые рассчитывают на безупречную организацию всех аспектов Олимпийских игр.

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Источник: https://inews.co.uk/sport/olympics/adam-peaty-worms-in-food-olympic-village-3210419
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