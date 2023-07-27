Черным пиаром против Агрохолдинга АСТ Банк Альянс прикрывает схемы, - СМИ

Агрохолдинг АСТ дал публичный ответ на медийную атаку, которая началась 17 июля 2023 года.



Агрохолдинг АСТ дал публичный ответ на медийную атаку. Фото из открытых источников

В ответе отмечается, что агрохолдинг АСТ, как и весь агробизнес, сейчас работает в режиме выживания. Но несмотря на это, АСТ даже в условиях войны, как всегда, является ответственным бизнес-партнером и плательщиком миллионных налогов в госбюджет. В условиях полномасштабного вторжения Агрохолдинг сохраняет рабочие места, помогает местным общинам и выделяет миллионы гривен на помощь ВСУ, пишет УНИАН.



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Таких результатов Агрохолдинга АСТ удалось достичь благодаря эффективному операционному управлению, все менеджеры и владельцы бизнеса находились и сейчас находятся в Украине и продолжают работать, никто не укрылся от проблем и войны за рубежом. А голословные заявления о связанности Агрохолдинга и его менеджмента с именем Медведчука во время войны – достаточно популярный сейчас по очевидным причинам способ дискредитации. В публичном ответе, размещенном во многих СМИ, Агрохолдинг АСТ доказательно отрицал все нелепые обвинения.

В ответе Агрохолдинга АСТ говорится, что ни Агрохолдинг, ни менеджмент компании никогда не были и не связаны с Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко, не знакомы с ними лично, что исключает наличие как партнерских, так и дружеских взаимоотношений с этими лицами. .

Агрохолдинг уверен, что эта информационная атака – один из инструментов, которым "Банк Альянс" пытается завладеть средствами и имуществом Агрохолдинга и отвлечь внимание от своих незаконных сделок и мошеннических схем.

В ответе аргументированно заявляется, что Банк Альянс через своего контрагента ООО "Эвотерра Трейд" и с участием первых лиц банка, а именно председателя Наблюдательного совета Банка Альянс Павла Щербаня, пытался завладеть средствами и активами Агрохолдинга АСТ. Речь идет о мошеннической схеме по выдаче кредита банком Альянс на приобретение удобрений из-за своего контрагента, в результате которой Агрохолдинг не получил удобрений, но обязательства по уплате кредита остались.

Обращение в правоохранительные органы по мошенническим действиям представителей "Банка Альянс" закончилось внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование в уголовном производстве № 12022111380000371, начатое 28.07.2022 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины пока не привело к результатам.

В это ответственное время, когда каждое предприятие Украины работает в экстремальных условиях и каждый владелец и руководитель бизнеса вынужден осуществлять постоянный контроль операционного бизнес-цикла и присутствовать на местах, все ключевые топ-менеджеры "Банка Альянс" не выполняют свои непосредственные обязанности по управлению предприятием и покинули Банк на произвол судьбы. Владелец "Банка Альянс" Александр Сосис с украденными в собственном банке деньгами, Председатель Наблюдательного совета Банка Павел Щербань и Председатель правления Банка Юлия Фролова – все они бежали из страны от выполнения своих непосредственных обязанностей и находятся за границей с начала полномасштабного вторжения. А главное – они не заботятся и не решают проблемы тех, для кого созданы банки – своих клиентов, обычных вкладчиков "Банка Альянс", а рассчитывают и дальше использовать Банк и средства клиентов как инструмент своих мошеннических схем.

Стоит отметить, что такая ситуация, когда ООО "Эвотера Трейд", которое связанное с "Банком Альянс", не выполнило свои обязательства по поставкам удобрений перед агропредприятиями, не редко, о чем свидетельствуют многочисленные судебные дела на You Control и в Государственном реестре судебных решений.

"Банк Альянс" является фигурантом тысяч судебных дел в Украине, неоднократно подозревался СБУ, Генпрокуратурой и НАБУ в отмывании и выводе средств в пользу бенефициаров в России. Кроме того, одна из крупнейших энергетических компаний государства Укрэнерго уже больше года не может получить от Банка Альянс долг на сумму почти 1,2 млрд грн. Все эти факты могут быть доказательством того, что Банк Альянс мог использовать мошеннические схемы на системной основе в течение многих лет как инструмент незаконного обогащения.

СМИ обратили внимание, что должностные лица Банка Альянс с начала войны и по настоящее время находятся за пределами Украины, о чем не раз отмечали интернет-ресурсы.

Журналисты просят правоохранительные органы обратить внимание на неправомерную деятельность Банка Альянс. Авторы уверены, что "придирчивое расследование подобных мошеннических схем и суровое наказание за них станет залогом развития честного бизнеса в Украине даже во время войны и привлечения инвесторов после нашей Победы".