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Главная Новости Общество Скандалы Черкасская похоронка сделала акцию к черной пятнице: купи два гроба и получи третий в подарок (ВИДЕО)
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Черкасская похоронка сделала акцию к черной пятнице: купи два гроба и получи третий в подарок (ВИДЕО)

Видео, полное «черного юмора», служба сделала к «Черной пятнице»

сегодня, 09:53
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Недилько Ксения

Ритуальное агентство Черкасс сделало акцию к "Черной пятнице" 1+1=3. Об этом служба ритуальных услуг сняла "шутливую" рекламу в соцсети Тик-Ток.

Черкасская похоронка сделала акцию к черной пятнице: купи два гроба и получи третий в подарок (ВИДЕО)

Скриншот из видео

На видео девушка предлагает купить два гроба и получить третий в подарок. Для таких покупателей служба предлагает хранение такого приобретения на складе "пожизненно" и бесплатно.

В рекламе девушка выходит из гроба и принимает вид покойника.

Видео маркированное хештегом "черный юмор", но оценят ли такой юмор украинцы, для которых похороны и тяжелые потери стали уже повседневностью, из-за войны, в которой гибнут военные и мирные жители.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Житомирской области погиб спасатель: что произошло

Тяжелая потеря в семье спасателей Житомирщины: во время ликвидации пожара погиб спасатель — командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области Владимир Бондарчук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Вместе с коллегами он выехал на тушение огня в двухэтажном здании в поселке Романов Житомирского района. Огонь охватил крышу и помещение первого этажа. Борьба с пламенем усугублялась пожарной нагрузкой и особенностями строительных конструкций. Вся большая семья чрезвычайников выражает соболезнования родным и близким спасателя, в частности, жене и двум дочерям.

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В Кривом Роге 12 ноября утром нашли тела троих детей, маму которых обнаружили накануне вечером. Таким образом, российские оккупанты прямым ударом баллистической ракеты убили на Днепропетровщине целую семью – молодую женщину, и детей 10, двух с половиной лет и двухмесячного младенца.

Кроме этого ранения получили 14 человек, из них двое детей.



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