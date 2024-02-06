Человека замглавы ОПУ Смирнова уволили из СБУ — указ

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

Роман Семенченко (фото из открытых источников)

Об этом говорится в указе президента от 31.01.2024 № 37/2024, обнародованном на сайте главы государства информируют "Факты"



Причины увольнения в указе не указаны.

Роман Семенченко занимал этот пост с 27.10.2022. До этого был уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Как пишут журналисты, Семенченко проводил много времени в киевских ресторанах вместе с замглавы Офиса президента Андреем Смирновым и Василием Астионом.

В то же время, в публикации говорится, что Василий Астион является ближайшим партнером. Смирнова и может иметь отношение к совершению преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 2051, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК. А Шевченковский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство БЭБ и избрал ему меру пресечения в виде залога, запретив покидать пределы Киева и Днепра.

Кроме того, в декабре НАБУ также провело обыск у родного брата Андрея Смирнова по делу о его незаконном обогащении. Во время обыска были обнаружены расписки между Смирновым и Астионом о фиктивной ссуде на покупку квартиры в центре Львова, которую показал в своем расследовании Михаил Ткач. По данным издания, эту квартиру Смирнов мог получить в виде взятки за одно из решений Верховного суда.

Также Смирнов и Астион фигурируют на скандальном фото, где чиновник Офиса президента летал чартерным рейсом вместе с известным подсанкционным "авторитетным бизнесменом" Александром Черепинским.