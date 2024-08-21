Часть активов Николая Лагуна контролирует киевский юрист Анна Гуцалюк — СМИ

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Slava Kot
Адвокатка и основательница юридической фирмы "Бирайт Адвокаси" Анна Гуцалюк может быть номинальным держателем активов бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна, который скрывается от украинского правосудия в Австрии.
Бывший владелец Дельта Банка Николай Лагун. Фото из открытых источников
Об этом говорится в материале "Українські новини"
По данным издания, Гуцалюк играет одну из ведущих ролей в укрывательстве активов по делу о банкротстве Николая Лагуна, которое он инициировал прошлым летом, чтобы избавиться от десятков миллиардов гривен долгов перед государственными банками, Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов.
Примером такой связи издание называет австрийскую компанию OMS Immobilien GmbH, где до 2021 года Гуцалюк совладела долей вместе с PE Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 млн. евро.
Лагуна OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, россияне, проживающие в Испании). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочь" компании.
PE Investments Limited сейчас владелец ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юридического департамента "Дельта Банка". Ему ранее принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске "Олир Ресорсиз".
В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокас" — адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний — ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) — обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Риддс" (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет из ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" — это компании отца ее ребенка Александра Романовского.
Также издание со ссылкой на источники в полиции и базах автомобилей утверждает, что связь Лагуна и Гуцалюк можно проследить через одни и те же автомобили, которыми они владели. Это по меньшей мере три черных Range Rover 2014 и 2010 годов, которые переходили от эксбанкира к его юристу. Также на Гуцалюк сейчас зарегистрирован Volkswagen Multivan на "семейных" номерах Лагуна 0050.
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