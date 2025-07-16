logo

BTC/USD

119012

ETH/USD

3258.3

USD/UAH

41.81

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Лагун, вероятно, не сможет "отсидеться" в Австрии: СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Лагун, вероятно, не сможет "отсидеться" в Австрии: СМИ

Экс-банкир Лагун мог попасть в список на экстрадицию, о содействии которой просил Зеленские австрийские власти

16 июля 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Спокойная жизнь олигархов, вероятно, скрывающихся от украинского правосудия, в Европе, может прекратиться. В перечне тех, кому вероятно придется либо менять локацию, либо нести ответственность, мог оказаться бывший владелец обанкротившегося десять лет назад "Дельта Банка" Николай Лагун.

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Лагун, вероятно, не сможет "отсидеться" в Австрии: СМИ

Николай Лагун. Фото из открытых источников

Экс-банкир, как пишет издание "Українські новини", находится в Вене, где, имея российский паспорт, получает доходы из бизнеса в Украине.

Как пишет СМИ, общая сумма ущерба, который, по данным правоохранительных органов и Нацбанка, нанес государству Лагун, превысила 50 млрд грн. В судебные заседания из австрийской столицы он включается онлайн. Рассматриваются дела, как пишет СМИ, и по его банкротству как физлицу – Лагун пытается списать большинство своих долгов перед госбанками. Издание напомнило, что бывший банкир был объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном финансовом мошенничестве.

СМИ отмечает, что положение Лагуна может значительно ухудшиться, ведь 16 июня президент Владимир Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать экстрадиции в Украину скрывающихся на территории этой европейской страны олигархов.

"В перечне потенциальных кандидатов на возвращение СМИ называли в том числе и Лагуна. Ведь у экс-владельца "Дельта Банка" нет какого-то политического бэкграунда, а конкретный финансовый ущерб, доказанный эпизодом мошенничества на десятки миллионов долларов, и понятные активы, которые можно арестовать и отдать на погашение долгов”, — пишет издание.

Отмечается, что у Лагуна есть российский паспорт, однако это, вряд ли его спасет от экстрадиции. К тому же у бывшего банкира, вероятно, тесные связи со страной-агрессором и "российские активы".

Издание напомнило, что в начале июля президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 13442 об утверждении решения СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. СМИ предполагает, что такое решение может быть принято и по конкретному гражданину. Например, по Лагуну.

Отмечается, что Лагун вероятно контролирует огромные земельные массивы в Украине через сеть связанных фирм и подставных лиц:

- в Белогородке и Бородянке Киевской области — более 300 га земли стоит более 1,2 млрд грн,

- в Ивано-Франковской области — 147 га курортной земли в селе Быстрец,

- на Черниговщине — более 60 га сельхозугодий,

- в селе Козин под Киевом – бывшие турбазы, переоборудованные под коттеджные городки.

По данным СМИ, статус Лагуна полностью позволяет получить персональные санкции. Они применяются как элемент "альтернативного" привлечения ответственности, среди прочего, к гражданам Украины, находящимся вне фактической юрисдикции украинского правосудия, но при этом выводили средства из Украины.

Издание предполагает, что Лагуну вероятно придется, либо изменить локацию пребывания, либо ответить за содеянное.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно об имуществе черновицкого судьи Олега Проскурняка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1093924-mykola-lagun-v-avstriyi-maye-vse-menshe-shansiv-unyknuty-vidpovidalnosti-za-bankrutstvo-delta-banku
Теги:

Новости

Все новости