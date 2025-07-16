Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Лагун, вероятно, не сможет "отсидеться" в Австрии: СМИ

Спокойная жизнь олигархов, вероятно, скрывающихся от украинского правосудия, в Европе, может прекратиться. В перечне тех, кому вероятно придется либо менять локацию, либо нести ответственность, мог оказаться бывший владелец обанкротившегося десять лет назад "Дельта Банка" Николай Лагун.

Николай Лагун. Фото из открытых источников

Экс-банкир, как пишет издание "Українські новини", находится в Вене, где, имея российский паспорт, получает доходы из бизнеса в Украине.

Как пишет СМИ, общая сумма ущерба, который, по данным правоохранительных органов и Нацбанка, нанес государству Лагун, превысила 50 млрд грн. В судебные заседания из австрийской столицы он включается онлайн. Рассматриваются дела, как пишет СМИ, и по его банкротству как физлицу – Лагун пытается списать большинство своих долгов перед госбанками. Издание напомнило, что бывший банкир был объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном финансовом мошенничестве.

СМИ отмечает, что положение Лагуна может значительно ухудшиться, ведь 16 июня президент Владимир Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать экстрадиции в Украину скрывающихся на территории этой европейской страны олигархов.

"В перечне потенциальных кандидатов на возвращение СМИ называли в том числе и Лагуна. Ведь у экс-владельца "Дельта Банка" нет какого-то политического бэкграунда, а конкретный финансовый ущерб, доказанный эпизодом мошенничества на десятки миллионов долларов, и понятные активы, которые можно арестовать и отдать на погашение долгов”, — пишет издание.

Отмечается, что у Лагуна есть российский паспорт, однако это, вряд ли его спасет от экстрадиции. К тому же у бывшего банкира, вероятно, тесные связи со страной-агрессором и "российские активы".

Издание напомнило, что в начале июля президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 13442 об утверждении решения СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. СМИ предполагает, что такое решение может быть принято и по конкретному гражданину. Например, по Лагуну.

Отмечается, что Лагун вероятно контролирует огромные земельные массивы в Украине через сеть связанных фирм и подставных лиц:

- в Белогородке и Бородянке Киевской области — более 300 га земли стоит более 1,2 млрд грн,

- в Ивано-Франковской области — 147 га курортной земли в селе Быстрец,

- на Черниговщине — более 60 га сельхозугодий,

- в селе Козин под Киевом – бывшие турбазы, переоборудованные под коттеджные городки.

По данным СМИ, статус Лагуна полностью позволяет получить персональные санкции. Они применяются как элемент "альтернативного" привлечения ответственности, среди прочего, к гражданам Украины, находящимся вне фактической юрисдикции украинского правосудия, но при этом выводили средства из Украины.

Издание предполагает, что Лагуну вероятно придется, либо изменить локацию пребывания, либо ответить за содеянное.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно об имуществе черновицкого судьи Олега Проскурняка.