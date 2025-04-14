Бывший ведущий каналов Медведчука вышел из СИЗО под залог

Макс Назаров, бывший ведущий пророссийских телеканалов "Наш" и NewsOne, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на собственные источники.

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В начале 2024 Соломенский районный суд Киева постановил взять Назарова под стражу сроком на 60 дней. Ему предоставили возможность внести залог в размере 12 миллионов гривен. Прокуратура требовала полного содержания под стражей без права внесения залога, в то время как защита настаивала на более мягком мере пресечения — домашнем аресте или личном обязательстве.

Сам Назаров назвал решение суда пристрастным и заявил о намерениях подать апелляцию. Он убеждал, что не совершал ни одного преступления, особенно того, которое ему инкриминируют.

Напомним, в прошлом Назаров (настоящее имя — Назар Диордица) активно сотрудничал с пророссийскими медиа, связанными с Виктором Медведчуком — лидером запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В 2021 году во время обострения ситуации на востоке Украины он транслировал месседжи, выгодные Кремлю, в частности оправдывал концентрацию российских войск на границе и обвинял Украину в "провокациях" из-за курса на вступление в НАТО.

Кроме этого, он распространял дезинформацию о якобы притеснениях русскоязычного населения и "нацизм" в Украине, разжигал вражду между регионами, обвиняя, в частности, жителей Львова.

После начала полномасштабной агрессии РФ Назаров продолжил деятельность на YouTube, приглашая гостей с откровенно прокремлевскими взглядами и распространяя нарративы, оправдывающие действия России.

Впоследствии ему было объявлено подозрение по статье, предусматривающей ответственность за публичное оправдание и отрицание агрессии РФ против Украины.

Портал "Комментарии" писал, что на территории ЕС СБУ совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Польши задержали прокремлевского политэксперта. Для его задержания была проведена многоходовая международная спецоперация.