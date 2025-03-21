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Бывший министр высмеял диссертацию Усика

Милованов: заявил, что диссертация Усика – написана научным новоязом, ни о чем

сегодня, 19:40
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Лиля Воробьева

Президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов провел анализ диссертации чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика.

Бывший министр высмеял диссертацию Усика

Тимофей Милованов (фото из открытых источников)

"Диссертация Усика: 1. Относится к категории "Цитатники". 2. Имеет ссылку на неизвестные источники. 3. Написана научным новоязом, ни о чем", – отметил Милованов в Facebook.

Он также поделился публикацией бывшего доцента Сумского государственного университета Олега Смирнова, также раскритиковавшего научную работу Усика.

Смирнов утверждает, что диссертация содержит ссылку на неизвестные источники и имеет признаки фальсификации информации. Он подчеркнул, что работа относится к так называемым "цитатникам" – текстам, составленным преимущественно из чужих цитат без значительного авторского вклада.

"Научная новизна полученных результатов. Впервые осуществлена классификация международных нормативно-правовых актов...", – цитирует диссертацию Смирнов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Александр Усик защитил диссертацию . Известный боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел. Усику присудили ученую степень доктора философии в области "право". Соответствующее решение ученый совет принял единогласно.

Трансляцию защиты работы по теме "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" опубликовали 18 марта. Заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ПТКА Александр Моргунов был оппонентом Усика на защите. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний по поводу присуждения боксеру ученой степени.

Однако защиту диссертации и получение Усиком научной степени одобрили не все. Украинцы считают, что это разрушает подлинную науку. Так, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк на своей странице в Facebook выступила против такого решения и заявила, что спортсмен нарушает принципы академической добродетели.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cpANJ17g2Qncwp5efWQvztERRc2hFYwYgaxcz6596eG35Q2W3iyr863uD4fKiJqEl&id=100004775745586
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