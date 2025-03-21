Бывший министр высмеял диссертацию Усика

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Лиля Воробьева
Президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов провел анализ диссертации чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика.
Тимофей Милованов (фото из открытых источников)
Он также поделился публикацией бывшего доцента Сумского государственного университета Олега Смирнова, также раскритиковавшего научную работу Усика.
Смирнов утверждает, что диссертация содержит ссылку на неизвестные источники и имеет признаки фальсификации информации. Он подчеркнул, что работа относится к так называемым "цитатникам" – текстам, составленным преимущественно из чужих цитат без значительного авторского вклада.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Александр Усик защитил диссертацию . Известный боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел. Усику присудили ученую степень доктора философии в области "право". Соответствующее решение ученый совет принял единогласно.
Трансляцию защиты работы по теме "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" опубликовали 18 марта. Заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ПТКА Александр Моргунов был оппонентом Усика на защите. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний по поводу присуждения боксеру ученой степени.
Однако защиту диссертации и получение Усиком научной степени одобрили не все. Украинцы считают, что это разрушает подлинную науку. Так, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк на своей странице в Facebook выступила против такого решения и заявила, что спортсмен нарушает принципы академической добродетели.
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