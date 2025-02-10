logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев

Тимофей Милованов предложил украинцам больше работать

сегодня, 00:10 comments1897
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший министр экономики Украины (2019-2020), президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов стал причиной широкой дискуссии в соцсетях из-за своих слов о необходимости работать 24/7.

Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев

Тимофей Милованов (фото из открытых источников)

Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев - фото 2

Милованов высказал свое мнение в Facebook, отвечая на пост директора Института поведенческих исследований Американского университета Киева Владимира Вахитова. В своем сообщении Вахитов отмечал, что требование работать непрерывно подходит только очень малому числу людей, а скорый заработок на начальном этапе может привести к серьезным проблемам со здоровьем и другим долгосрочным последствиям.

В ответ Милованов отметил, что в условиях войны в Украине "минимум, что могут сделать гражданские — это постоянно работать". Он также подверг критике пользователей Facebook, которые не разделяют его точку зрения.

Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев - фото 3

Несмотря на объяснение Милованова в комментариях, его слова не нашли поддержки у многих пользователей, и дискуссия продолжилась.

Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев - фото 4
Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев - фото 5
Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев - фото 6

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла попала в очередной скандал и вышибла военных. ВСУ переходят на корпусную систему управления. Об этом вчера официально заявил Главнокомандующий Александр Сырский. Это, как говорит военный Кирилл Сазонов, важная реформа, потому что именно взаимодействие стоящих рядом бригад – всегда острый вопрос. И именно на таких стыках, по его словам, враг пытается прорвать оборону. И не всегда у командира одной бригады есть четкая информация о положении дел в соседнем "организме". Не говоря уже о взаимодействии ступенькой ниже. оккупанты тоже поняли эту проблему и переходят на корпуса и дивизии. Ибо это логическое решение, говорит Сазонов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости