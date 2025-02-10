Бывший министр спровоцировал в Сети мощный скандал: чего он требует от украинцев

Бывший министр экономики Украины (2019-2020), президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов стал причиной широкой дискуссии в соцсетях из-за своих слов о необходимости работать 24/7.

Тимофей Милованов (фото из открытых источников)

Милованов высказал свое мнение в Facebook, отвечая на пост директора Института поведенческих исследований Американского университета Киева Владимира Вахитова. В своем сообщении Вахитов отмечал, что требование работать непрерывно подходит только очень малому числу людей, а скорый заработок на начальном этапе может привести к серьезным проблемам со здоровьем и другим долгосрочным последствиям.

В ответ Милованов отметил, что в условиях войны в Украине "минимум, что могут сделать гражданские — это постоянно работать". Он также подверг критике пользователей Facebook, которые не разделяют его точку зрения.

Несмотря на объяснение Милованова в комментариях, его слова не нашли поддержки у многих пользователей, и дискуссия продолжилась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла попала в очередной скандал и вышибла военных. ВСУ переходят на корпусную систему управления. Об этом вчера официально заявил Главнокомандующий Александр Сырский. Это, как говорит военный Кирилл Сазонов, важная реформа, потому что именно взаимодействие стоящих рядом бригад – всегда острый вопрос. И именно на таких стыках, по его словам, враг пытается прорвать оборону. И не всегда у командира одной бригады есть четкая информация о положении дел в соседнем "организме". Не говоря уже о взаимодействии ступенькой ниже. оккупанты тоже поняли эту проблему и переходят на корпуса и дивизии. Ибо это логическое решение, говорит Сазонов.