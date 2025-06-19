logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Борис Филатов сравнил Безуглую с Арестовичем: «угомоните ее»
commentss НОВОСТИ Все новости

Борис Филатов сравнил Безуглую с Арестовичем: «угомоните ее»

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на скандал с Марьяной Безуглой

сегодня, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал ужасные высказывания народной депутатки Марьяны Безуглой о погибшем в Киеве парне. Нардепку он сравнил с бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем, назвав их подонками.

Борис Филатов сравнил Безуглую с Арестовичем: «угомоните ее»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Я кожей чую подонков. Еще в 2014 году я первым сказал, что Арестовича нужно гнать ко всем чертям. В 2022 году, когда этой сволочи, аплодировали миллионы, я говорил, что он заиграется окончательно.

И, собственно, так и случилось. Но я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой.

Если кто-то из наших "умных" вождей считает, что эту бешеную собаку можно натравливать на возбуждение общества, нападки на военных, Главкома или еще любого, то они досадно ошибаются. Мы все понимаем, что даже "внефракционная" не может так открывать свой гнилой рот без молчаливого согласия на то власти", — отмечает Борис Филатов.

Он призвал угомонить Марьяну Безуглую, а если этого не произойдет, то это будет означать только то, что власть с ней заодно.

"Ибо все знают, что дешевая мантра "это – не мы" здесь не сработает.

Если предыдущий опыт с Арестовичем красноречиво показывает: бешеным собакам, спущенным с цепи, безразлично на кого бросаться. Запомните эти слова.

И еще раз. Всем, кто думает, что схватил Господа за бороду. на русском: "Если вы берете себе в услужение бесов, то не думайте, что не плодите зло". Borys Filatov(c)", – написал мэр Днепра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марьяна Безуглая снова "отличилась" своими комментариями, на этот раз к чужому горю и гибели Дмитрия Исаенко под завалами многоэтажки в Соломенском районе Киева.

Узнав, что молодой человек учился на 1 курсе магистратуры в Университете Драгоманова, она решила, что он таким образом уклонялся от мобилизации. "Косил от армии, но "карма"", – прокомментировала смерть Дмитрия нардепка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости