Борис Филатов сравнил Безуглую с Арестовичем: «угомоните ее»

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал ужасные высказывания народной депутатки Марьяны Безуглой о погибшем в Киеве парне. Нардепку он сравнил с бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем, назвав их подонками.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Я кожей чую подонков. Еще в 2014 году я первым сказал, что Арестовича нужно гнать ко всем чертям. В 2022 году, когда этой сволочи, аплодировали миллионы, я говорил, что он заиграется окончательно. И, собственно, так и случилось. Но я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой. Если кто-то из наших "умных" вождей считает, что эту бешеную собаку можно натравливать на возбуждение общества, нападки на военных, Главкома или еще любого, то они досадно ошибаются. Мы все понимаем, что даже "внефракционная" не может так открывать свой гнилой рот без молчаливого согласия на то власти", — отмечает Борис Филатов.

Он призвал угомонить Марьяну Безуглую, а если этого не произойдет, то это будет означать только то, что власть с ней заодно.

"Ибо все знают, что дешевая мантра "это – не мы" здесь не сработает. Если предыдущий опыт с Арестовичем красноречиво показывает: бешеным собакам, спущенным с цепи, безразлично на кого бросаться. Запомните эти слова. И еще раз. Всем, кто думает, что схватил Господа за бороду. на русском: "Если вы берете себе в услужение бесов, то не думайте, что не плодите зло". Borys Filatov(c)", – написал мэр Днепра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марьяна Безуглая снова "отличилась" своими комментариями, на этот раз к чужому горю и гибели Дмитрия Исаенко под завалами многоэтажки в Соломенском районе Киева.

Узнав, что молодой человек учился на 1 курсе магистратуры в Университете Драгоманова, она решила, что он таким образом уклонялся от мобилизации. "Косил от армии, но "карма"", – прокомментировала смерть Дмитрия нардепка.