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Более 30 медиков выдавали справки с ложными диагнозами уклонистам

В Ровенской области сообщили о подозрении еще четырем врачам, способствовавшим в уклонении от мобилизации

сегодня, 16:32
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Недилько Ксения

Коррупционную схему правоохранители разоблачили в начале октября. К "делу" были привлечены ориентировочно 30 медицинских работников, среди которых – чиновник медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Более 30 медиков выдавали справки с ложными диагнозами уклонистам

Иллюстративное фото

Недавно 46-летнему врачу МСЭК следователь следственного управления сообщил о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации).

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что медицинские работники территориальных больниц фиктивно лечили военнообязанных и выдавали им справки с ложными диагнозами.

В дальнейшем мужчины на основании медицинских документов, после прохождения военно-врачебной комиссии, получали 3 группу инвалидности. Это давало им возможность в период действия правового режима военного положения и внедрения всеобщей мобилизации, уехать за границу.

На днях, в рамках уголовного производства, следователь следственного управления сообщил двум врачам о подозрении по ч.1 ст.366 (служебный подлог) и еще двум — по ч.3 ст.358 (подлог документов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности региона и процессуального руководства Ровенской областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"В Украине в Хэллоуин продают костюмы сотрудников ТЦК": что известно



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