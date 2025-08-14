Блоггерша Мандзюк призвала детей избивать сверстников из-за языка: дело направлено в полицию

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что материалы по блоггерке Мандзюк, которая в своих соцсетях написала, что ее дети "могут избить другого ребенка, говорящего на русском языке", были переданы в полицию.
Против Елены Мандзюк возбуждено дело
По словам депутата, он получил официальный ответ от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, а также подтверждение от главного управления Нацполиции в Хмельницкой области об открытии уголовного производства по факту разжигания розни.
Начато досудебное расследование, а Гончаренко заявил, что будет держать дело на личном контроле. Он подчеркнул, что в стране, которая ведет войну и борется за будущее каждого ребенка, подобные призывы недопустимы. Депутат также предупредил, что в случае любого подтвержденного случая насилия со стороны детей блоггерши по отношению к другим он будет инициировать процедуру лишения ее родительских прав.