Украинская блогерша и волонтер Елена Мандзюк попала в скандал, из-за которого многие рекламодатели отказываются от ее услуг.

Блогерша Мандзюк поссорилась с нардепом Гончаренко: «Я не хочу жить в такой стране»

Так, конфликт с народным депутатом Алексеем Гончаренко у нее начался после ее сообщения в Instagram , в котором говорилось, что ее дети якобы могут избить того, кто общается на русском языке и в этом, мол, нет никакой проблемы.

"Мои дети могут и отпи*дить ребенка, говорящего на языке террористов. В чем проблема?" — написала блогер в комментариях к публикации, которую после огласки уже отредактировала.

Полиция открыла против нее производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

За это Мандзюк может грозить штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

Заявление в полицию подал народный депутат Алексей Гончаренко. Он сообщил, что направил депутатское обращение в полицию и в Офис омбудсмена.

На своих страницах в соцсетях нардеп возмутился из-за высказываний Мандзюк и заявил, что если будет хоть один случай с насилием со стороны ее детей в отношении любого ребенка, он лично займется тем, чтобы лишить ее родительских прав.

После этого Гончаренко опубликовал сообщение, где критикует рекламу, которую до сих пор продолжают покупать у блогерши, в том числе одна из детских ИТ-компаний.

Еще одно сообщение нардепа спровоцировало рекламодателей на то, что они начали отказывать Мандзюк в сотрудничестве, а сама блогерша написала, что есть угроза жизни ее детей и ее самой.

"Сегодня мне пришлось удалить рекламную интеграцию. Потому что народный депутат Алексей Гончаренко оказывает на меня психологическое насилие, а на моих работодателей психологическое давление. Из-за его безосновательных больных фантазий мне и моим детям грозит убийство и возможность осуществлять волонтерскую деятельность в пользу ВСУ и ветеранов и вести предпринимательскую деятельность", – пишет блогер в сториз.

Она отметила, что никакого преступления с ее стороны не было, а давление на нее производится только потому, что заявление подал именно нардеп, а не обычный человек.

"Интересно, почему все остальные наблюдают. И когда летят тысячи заявлений на таких преступников, как Гончаренко, дела не открывают. Я живу в государстве абсурда, которое притесняет общественных деятелей с проукраинской позицией и прославляет пророссийских предателей. Если так будет продолжаться дальше, я в такой стране жить не хочу", – заявила блогер.

В комментариях Мандзюк предлагают извиниться за свои слова и признать, что она была не права, и скандал иссякнет сам собой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в скандал попала журналистка Рамина из-за интервью с ветераном войны и комиком "Лиги Смеха" Виктором Розовым.