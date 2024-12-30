Бизнес-партнер Ермака Колюбаев и его компания получили контракт на строительство противооползневых сооружений в Киеве за 115 млн грн, - СМИ

Компания "Спецтехника 2017" стала победой тендера на строительство противооползневых сооружений в Соломенском районе Киева на сумму 115,08 млн грн. Об этом сообщает издание "Наши деньги".

Фото: censor.net

Согласно условиям контракта, до конца 2025 года на улице Нововокзальной, 21 должны быть выполнены работы по буронабивным сваям, ростверкам, водоотводу и металлическому ограждению, а также укреплению склонов и благоустройству территории. Подготовительные работы включают снос зеленых насаждений: уничтожение 192 деревьев и срезку кустарников на площади 0,699 га. Проект разработало ООО "Киевская проектная группа", а экспертизу провело ООО "Эксперт Проект Групп". Сумма договора фиксирована и включает 1,70 млн грн на покрытие рисков и 6,71 млн грн на инфляционные расходы.

Журналисты отмечают, что цены на основные ресурсы, вероятно, указаны с учетом доставки, поскольку в документах отсутствуют данные о доставке, что затрудняет их сравнение с рыночными ценами.

Среди конкурентов "Спецтехники 2017" были компании ООО "Основа", известное своим участием в строительстве музея "Мемориал жертв Голодомора", а также ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" Давида Кизименко.

"Спецтехника 2017" принадлежит столичному АО "ЗНИКИФ "Скилинг" Сергея Крисевича и Юлии Богатыревой, а руководителем является Валентин Бездольный. По информации СМИ, компания является генподрядчиком строительства офисного центра на улице Академика Филатова, 5 на Печерске, которое связывается с окружением Вадима Столара. До 2022 года компания принадлежала Вячеславу Косово, а до 2021 года – Владимиру Федосенко.

Согласно данным "Bihus.Info", в 2018-2020 годах членом наблюдательного совета фонда "Скиллинг" был Артем Колюбаев, бизнес-партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Портал "Комментарии" ранее писал, почему "Киевавтодор" сменил победителя тендера на ремонт путепровода.