Безумная роскошь: показали, как выглядит квартира близкого соратника Зеленского (ФОТО)

В доме бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича установлены золотые унитазы. Соответствующий снимок опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Тимур Миндич (фото из открытых источников)

"О квартире Миндича... Долго искал людей, которые должны оттуда фотографии... и честно говоря, сначала не поверил, что это действительно так. Но сразу несколько "гостей" подтвердили ее подлинность. Так... КАК?!! Как люди с деньгами могут действительно установить себе золотой унитаз?! прокомментировал депутат обнародованное фото.

Кроме того, Железняк рассказал и о политическом значении этой квартиры.

"Эта квартира принадлежала до сих пор принадлежит Миндичу. Если при президентстве Зеленского там отмечали дни рождения, то до этого, в частности во время избирательной кампании, это помещение иногда использовали для закрытых и узких политических вопросов", — отметил парламентарий.

По его словам, именно в квартире Миндича утверждали финальный список кандидатов от "Слуги народа" на парламентских выборах.

"Эта квартира достаточно легендарна. Известной она стала еще и из-за различных происходивших там событий. Иногда там проводился шаббат, но во внимание общественности квартира попала благодаря дню рождения президента, которому, насколько я знаю, сделали сюрприз. Этот сюжет тогда обнародовал журналист Михаил Ткач — о том, как праздновали во время — праздновали во время.

По словам народного депутата, в том же доме кроме квартиры Миндича была также квартира Игоря Коломойского, есть жилье Игоря Палицы и Геннадия Боголюбова.

"Дом небольшой — два подъезда. В одном жил президент с семьей, а в другом — вот эти представители группы "Приват". Их объединял общий паркинг, поэтому им было удобно и достаточно долго ходить друг к другу в гости", — отметил депутат.

Он также добавил, что практически все ключевые переговоры во время предвыборных кампаний Зеленского, как президентской, так и парламентской, происходили именно в помещении Миндича.

"Потому что там было безопасно. Миндич обеспечил, чтобы не было никакого прослушивания… И соответственно, все, кто работали над кампанией, особенно из близкого окружения "Слуги народа", проводили там самые важные встречи. Там был "реформатор" Андрей Богдан, часто бывал Сергей Шефир, туда приходил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский, и тогда сам кандидат в президенты Владимир Зеленский. штаб-квартира. Говорят, что идея о прениях на стадионе между Зеленским и Порошенко также появилась именно там", — рассказал нардеп.

Железняк также высказал предположение, что именно из квартиры Геннадия Боголюбова детективы НАБУ могли прослушивать квартиру Тимура Миндича.

"Я верю, что именно это жилье и было использовано. Почему? Потому что оно просто сверху", — подытожил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Миндич чрезвычайно важен для Зеленского. Тимур Миндич – квартиру которого якобы прослушивало НАБУ, давний знакомый президента Украины Владимира Зеленского. В Центре противодействия коррупции рассказали, почему Миндич важен для Зеленского и какие вопросы он решает.

Отмечается, что Миндич изначально был внутри кварталитета. На него была оформлена половина в кипрском оффшоре Green Family, из-за которой, как отмечают, в ЦПК, Владимир Зеленский и его партнеры снимали фильмы в России.

"На Миндича сейчас оформлена половина в ООО "Квартал 95", а в свое время именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским. Миндич сейчас является, возможно, крупнейшим придворным бизнесменом Зеленского", — говорится в сообщении.

