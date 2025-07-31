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Безумная роскошь: показали, как выглядит квартира близкого соратника Зеленского (ФОТО)

Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича

31 июля 2025, 04:55 comments1466
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Лиля Воробьева

В доме бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича установлены золотые унитазы. Соответствующий снимок опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Безумная роскошь: показали, как выглядит квартира близкого соратника Зеленского (ФОТО)

Тимур Миндич (фото из открытых источников)

"О квартире Миндича... Долго искал людей, которые должны оттуда фотографии... и честно говоря, сначала не поверил, что это действительно так. Но сразу несколько "гостей" подтвердили ее подлинность. Так... КАК?!! Как люди с деньгами могут действительно установить себе золотой унитаз?! прокомментировал депутат обнародованное фото.

Кроме того, Железняк рассказал и о политическом значении этой квартиры.

Безумная роскошь: показали, как выглядит квартира близкого соратника Зеленского (ФОТО) - фото 2

"Эта квартира принадлежала до сих пор принадлежит Миндичу. Если при президентстве Зеленского там отмечали дни рождения, то до этого, в частности во время избирательной кампании, это помещение иногда использовали для закрытых и узких политических вопросов", — отметил парламентарий.

По его словам, именно в квартире Миндича утверждали финальный список кандидатов от "Слуги народа" на парламентских выборах.

"Эта квартира достаточно легендарна. Известной она стала еще и из-за различных происходивших там событий. Иногда там проводился шаббат, но во внимание общественности квартира попала благодаря дню рождения президента, которому, насколько я знаю, сделали сюрприз. Этот сюжет тогда обнародовал журналист Михаил Ткач — о том, как праздновали во время — праздновали во время.

По словам народного депутата, в том же доме кроме квартиры Миндича была также квартира Игоря Коломойского, есть жилье Игоря Палицы и Геннадия Боголюбова.

"Дом небольшой — два подъезда. В одном жил президент с семьей, а в другом — вот эти представители группы "Приват". Их объединял общий паркинг, поэтому им было удобно и достаточно долго ходить друг к другу в гости", — отметил депутат.

Он также добавил, что практически все ключевые переговоры во время предвыборных кампаний Зеленского, как президентской, так и парламентской, происходили именно в помещении Миндича.

"Потому что там было безопасно. Миндич обеспечил, чтобы не было никакого прослушивания… И соответственно, все, кто работали над кампанией, особенно из близкого окружения "Слуги народа", проводили там самые важные встречи. Там был "реформатор" Андрей Богдан, часто бывал Сергей Шефир, туда приходил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский, и тогда сам кандидат в президенты Владимир Зеленский. штаб-квартира. Говорят, что идея о прениях на стадионе между Зеленским и Порошенко также появилась именно там", — рассказал нардеп.

Железняк также высказал предположение, что именно из квартиры Геннадия Боголюбова детективы НАБУ могли прослушивать квартиру Тимура Миндича.

"Я верю, что именно это жилье и было использовано. Почему? Потому что оно просто сверху", — подытожил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Миндич чрезвычайно важен для Зеленского. Тимур Миндич – квартиру которого якобы прослушивало НАБУ, давний знакомый президента Украины Владимира Зеленского. В Центре противодействия коррупции рассказали, почему Миндич важен для Зеленского и какие вопросы он решает.

Отмечается, что Миндич изначально был внутри кварталитета. На него была оформлена половина в кипрском оффшоре Green Family, из-за которой, как отмечают, в ЦПК, Владимир Зеленский и его партнеры снимали фильмы в России.

"На Миндича сейчас оформлена половина в ООО "Квартал 95", а в свое время именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским. Миндич сейчас является, возможно, крупнейшим придворным бизнесменом Зеленского", — говорится в сообщении.



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Источник: https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/pfbid0HX3t9qUNhZoduU8zZbCVtEx95zjvt9QixigPTKTmJSQ4f3k83bNNhnfDmsWKtvgel
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