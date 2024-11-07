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Безуглая заявила о примере сотрудничества руководства ВСУ с РФ

Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский якобы после критики военного руководства от Стерненко издал указ для ТЦК.

сегодня, 14:07
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая считает, что украинское руководство ВСУ совместно с россиянами осуществили информационную кампанию против общественного активиста Сергея Стерненко. По ее словам, это произошло после прямой критики Стерненко в сторону военного руководства.

Безуглая заявила о примере сотрудничества руководства ВСУ с РФ

Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook опубликовала сообщение с критикой украинского военного руководства, в том числе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сырский подал Сергея Стерненко в розыск, предоставив соответствующее указание Одесскому ТЦК для отработки именно по нему. Это произошло после видео о том, как фронт разваливается из-за тупого военного руководства", — пишет Безуглая.

По ее словам, после этого силовики передали документ изданию "Страна", которое Безуглая назвала "пророссийским агентурным ресурсом" и отметила, что оно работает, несмотря на санкции СНБО. После этого, по словам Безуглой, "российские паблики и паблики от Страткома ВСУ" распространили эту информацию, что якобы и свидетельствует о сотрудничестве с РФ.

"Наглядный пример того, как украинское (или уже не совсем?) руководство ВСУ вместе с россиянами и политическими блоггерами осуществляет информационную операцию против общественного активиста, прямо критикующего военное руководство", — пишет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая не впервые критикует руководство ВСУ. Недавно народный депутат призвала Зеленского уволить главкома Сырского указав, что он якобы "работает на врага". Кроме того, Безуглая назвала управление Сырского "тупым".

Также "Комментарии" писали о том, что Безуглая попала в топ политиков, которым украинцы меньше всего доверяют.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1Cm44XsYiS/
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