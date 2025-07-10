Нардепка Марьяна Безуглая отреагировала на заявление президента Украины о том, что министр обороны Рустем Умеров может стать следующим послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Безуглая заявила, что Умеров уже готов стать послом в США: «семья, быт и бизнес уже там»

"Послом – хорошая традиция, двигаемся! И если Залужному и другим пришлось перетаскивать семьи, все эти вопросы быта, знаете, пока решишь… Пока жена платьев купит для приемов, ужас. А здесь семья, быт, бизнес нашего действующего министра обороны патриотически уже в США. Удобно. Американцев, конечно, немного жалко, но как-то оно будет, не правда ли? Они же ведут себя не очень, немного накажем их Умеровым, почему бы и нет", – подчеркнула нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны:

"Сегодня весь наш бюджет – война. И потому от министерства обороны очень многое зависит. Поэтому это серьезное решение. Для нас очень важно в том контексте, что сейчас происходит усиливать отношения с США. [...] Поэтому нужно, чтобы человек был силен и был в контексте".

Ранее "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка. В то же время она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.

Также известно , что президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, в то же время предложив ей остаться в команде в новой роли. Об этом стало известно из источников в Офисе президента, которые пообщались с журналистами Суспильного.