Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила о встрече с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Безуглая встретилась с главой СБУ Василием Малюком: о чем договорились

" Встретилась с Малюком, обсудили и достигли дальнейшего конструктива в условиях вызовов настоящего. На основные вопросы получили ответы, продолжаем работу. Проблемы остаются, но важно, когда есть диалог и есть надежда. Этому все-таки нужно поучиться у Василия Васильевича большинству генералов ВСУ ", – пишет нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Марьяна Безуглая заявила, что приходит ко всем с открытым сердцем и делится наболевшим. По ее словам, она дружила с генералами Содолем, Павлюком, Залужным, Сырским и другими. Однако последний удар получила от главы СБУ Василия Малюка.

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором рассказала о своих переживаниях и открытости к окружающим.

"Эти годы я прихожу ко всем с открытым сердцем: к генералам, медийщикам, народным депутатам, руководителям администраций, ко всем. Все, кто общался со мной, знают это. Делюсь наболевшим, наблюдениями, непублично помогаю в пределах и за пределами моих возможностей", — пишет народный депутат.

По словам Безуглой, она не нарушает "таинство личного общения" и не делится деталями из личной переписки. "Так открыла сердце каждому: генералу Содолю, Павлюку, Залужному, Сырскому, Завитневичу, Кириллу Тимошенко или Умерову — всем. Зеленскому, Ермаку, его заместителям-направителям, Арахамии или Стефанчуку. Всем", — отметила Безуглая.

"Последний удар в сердце и последний генерал, с которым действительно дружила, был Малюк. Все равно буду сохранять открытое сердце и уважение к личному общению, но больше никакой дружбы с генералами. Сохраняя уважение к Василию Васильевичу и всему, что он делает и надеясь на конструктив", — пишет Безуглая.