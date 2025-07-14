Народная депутат Марьяна Безуглая снова продолжает "проходиться" по родственникам украинских чиновников. На этот раз "досталось" будущей премьер-министру Юлии Свириденко. Нардепка сообщила, что родной брат Свириденко якобы уехал в Лондон и не вернулся.

Безуглая сообщила, где брат будущего премьера Свириденко

"У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: Почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы (!) и получал сертификаты еще в ноябре 2021 года, когда Россия уже активно готовила полномасштабное вторжение. Итак, был в Украине", – отмечает Безуглая.

По ее словам, нет объяснения, почему семья министра обороны Украины в США, а брат призывного возраста кандидата в премьер-министры, на четвертом году полномасштабной войны якобы сбежал из Украины.

"При этом, как уже отмечала, считаю Юлию профессионалом. Но Лондон… Ну. Посол у нас там "хороший", да? Кстати, можно сколько угодно смеяться над безалаберным братом Ермака, который пытался обещать должности и попал на пленки, но он никуда не убежал, присоединился как доброволец в 2022-м и до сих пор воюет", – добавляет нардепка.

Безуглая заявила, что это все касается ценностей и того, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, "когда граждане готовы, когда ей придется воевать на два фронта, мобилизовать экономику, людей, предприятия, закапывать школы под землю и защищать города".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко должность премьер-министра Украины. Если ее кандидатуру поддержит Верховная Рада, Свириденко заменит Дениса Шмыгаля.