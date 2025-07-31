Народная депутат Марьяна Безугла, недавно сообщившая о наличии у нее синдрома Аспергера, вновь появилась на митинге с требованием восстановить независимость НАБУ и САП. Ее появление вызвало возмущение среди участников акции в Киеве — протестующие встретили ее возгласами "Ганьба!".

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По данным OBOZ.UA, такая реакция была вполне ожидаемой, ведь парламентария ранее поддержала законопроект №12414, против которого и выступают активисты. Именно этот документ подчиняет Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Офиса Генпрокурора, что, по мнению общественности, уничтожает их независимость.

Несмотря на попытку Безуглой прокомментировать ситуацию для журналистов, ее выступление практически сорвали — активисты перекрикивали депутата громкими лозунгами и криками, не позволяя высказаться.

Протест под Верховной Радой начался утром 31 июля. Люди вышли с требованием вернуть антикоррупционным органам реальную независимость и призвали депутатов не медлить с пересмотром законодательства.

Следует напомнить, что 22 июля Верховная Рада приняла противоречивый законопроект №12414. Его поддержали 263 народных избранника, а только 13 проголосовали против. Несмотря на волну протестов президент Владимир Зеленский подписал закон.

Однако давление общества дало результат: появился новый проект — закон №13533, над которым уже работают совместно с представителями НАБУ и САП.

Это уже не первое появление Марьяны Безуглой на таких протестах. 24 июля она также присоединилась к акции возле театра имени Ивана Франко, что вызвало негодование активистов. Тогда они держали плакаты с надписями "Безуглую в дурь", выражая свое разочарование ее позицией.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска выпустили по Киеву восемь крылатых ракет типа "Искандер-К", из которых украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить всего три. Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, враг эффективно использует рельеф местности и очень низкие высоты полета, что значительно усложняет перехват таких ракет.