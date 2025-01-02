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Безуглая считает, что Сырский выгоден для России

Нардепка считает, что российская пропаганда дискредитирует только президента

сегодня, 13:20
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Недилько Ксения

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами против Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вновь заявила, что российской пропаганде и вообще государству-агрессору он и Залужный были выгодны.

Безуглая считает, что Сырский выгоден для России

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вы обратили внимание, что россияне всячески критикуют Президента, но почти не трогают Главнокомандующих? И машина их пропаганды – мемы, боты, информационные атаки – фактически не работает против Главкомов?" – написала нардепка в Телеграме.

Она отметила, что предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного россияне вообще не трогали, а Сырского, как только он возглавил войско, начали активно критиковать, но быстро прекратили.

"Может быть, поняли, что он им выгоден, как и его предшественник? Президент для них точно невыгоден — его поливают грязью из всех "ведер", а вот Главнокомандующие — предполагаемые и удобные. Парадокс.

Другой аспект состоит в том, что, имея удобных для россиян Главкомов, наш глава государства до сих пор не отважился допустить к руководству ВСУ молодых, амбициозных и прогрессивных командиров. Не "старперов". Непредсказуемо. Но это уже другой разговор", – добавила Безугла.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Безугла раскритиковала Генштаб ВСУ и Главнокомандующего Сырского из-за неспособности подготовить заранее фортификации и сохранить жизнь пехотинцев.

Нардепка назвала Генштаб преступниками, обвинила генералов в гибели военных и тех же пехотинцев.

"Украинские генералы будут продолжать заливать кровью пехотинцев украинскую землю, выжимать героизм вместо планирования и по сути и форме практически не отличаться от российских коллег. Поменять Сырского на Герасимова — мы бы не заметили. Да нет, заметили бы: стало бы грамотнее", – написала Безуглая.



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