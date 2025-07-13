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Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малюка

Марьяна Безуглая заявила, что больше не будет дружить с генералами.

13 июля 2025, 16:45
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что приходит ко всем с открытым сердцем и делится наболевшим. По ее словам, она дружила с генералами Содолем, Павлюком, Залужным, Сырским и другими. Однако последний удар получила от главы СБУ Василия Малюка.

Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малюка

Василий Малюк и Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором рассказала о своих переживаниях и открытости к окружающим.

"Эти годы я прихожу ко всем с открытым сердцем: к генералам, медийщикам, народным депутатам, руководителям администраций, ко всем. Все, кто общался со мной, знают это. Делюсь наболевшим, наблюдениями, непублично помогаю в пределах и за пределами моих возможностей", — пишет народный депутат.

По словам Безуглой, она не нарушает "таинство личного общения" и не делится деталями из личной переписки.

"Так открыла сердце каждому: генералу Содолю, Павлюку, Залужному, Сырскому, Завитневичу, Кириллу Тимошенко или Умерову — всем. Зеленскому, Ермаку, его заместителям-направителям, Арахамии или Стефанчуку. Всем", — отметила Безуглая.

Однако далее народная депутат заявила, что некоторые люди "остаются безразличными", "берут идеи и искажают", "думают, что иллюзия контроля лучше работы с правдой, манипулируют, носятся со своими коронами", но, по словам Безуглой, когда проблемы не решаются, тогда она делает свой выбор.

"Последний удар в сердце и последний генерал, с которым действительно дружила, был Малюк. Все равно буду сохранять открытое сердце и уважение к личному общению, но больше никакой дружбы с генералами. Сохраняя уважение к Василию Васильевичу и всему, что он делает и надеясь на конструктив", — пишет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая требует уволить Рустема Умерова и Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала мобилизовать женщин.



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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1944381111506817351
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