Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малюка

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что приходит ко всем с открытым сердцем и делится наболевшим. По ее словам, она дружила с генералами Содолем, Павлюком, Залужным, Сырским и другими. Однако последний удар получила от главы СБУ Василия Малюка.
Василий Малюк и Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором рассказала о своих переживаниях и открытости к окружающим.
По словам Безуглой, она не нарушает "таинство личного общения" и не делится деталями из личной переписки.
Однако далее народная депутат заявила, что некоторые люди "остаются безразличными", "берут идеи и искажают", "думают, что иллюзия контроля лучше работы с правдой, манипулируют, носятся со своими коронами", но, по словам Безуглой, когда проблемы не решаются, тогда она делает свой выбор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая требует уволить Рустема Умерова и Александра Сырского.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала мобилизовать женщин.