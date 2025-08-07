Безуглая раскритиковала Вакарчука: что сделал певец

Народная депутат Марьяна Безуглая подвергла критике очередного украинского артиста, который присоединился к ВСУ. В этот раз нардепка упрекнула лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который недавно совершил поход по украинским Карпатам.

Вакарчук и Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в своих соцсетях упрекнула Святослава Вакарчука после того, как артист поднялся на Говерлу и Пип Иван. Вакарчук рассказал, что мечтал о походе в Карпаты еще с 2021 года, но из-за начала полномасштабного вторжения "было не до этого". По словам певца, благодаря походу он "словно побывал и у психолога".

"А Вакарчук уже на Говерле. Служба в ВСУ, как и работа в ВРУ. Везде успел", — критикует Безуглая.

После начала полномасштабной войны Святослав Вакарчук пошел в территориальный центр укомплектования и заключил контракт с ВСУ. В 2024 году появилась информация о якобы демобилизации Вакарчука, однако в пресс-службе певца ее опровергли. Менеджер Вакарчука сообщила, что он состоял в должности офицера морально-психологического обеспечения.

Марьяна Безуглая не впервые критикует известных певцов, присоединившихся к армии. В начале июля народная депутат заявила о "чести формы теплых мест" комментируя мобилизацию Melovin в службу артистов в ансамблях силовых структур. Также Безуглая считает, что лидер группы "Антитела" Тарас Тополя находился на "фейковой службе" в ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Тополя насобирал уже сотни тысяч на "лечение" Безуглой.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призналась о своем синдроме Аспергера.