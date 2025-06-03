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Безуглая раскритиковала Стерненко и Лачена, а затем попыталась оправдаться

Марьяна Безуглая критикует инфлюэнсеров из-за "очень короткой" реакции на рапорт об увольнении Драпатого.

3 июня 2025, 08:42 comments1002
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что блогер Игорь Лаченков и активист Сергей Стерненко изменили свою риторику после того, как якобы главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался мобилизовать последнего.

Безуглая раскритиковала Стерненко и Лачена, а затем попыталась оправдаться

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на решение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого написать рапорт об отставке и раскритиковала Игоря Лаченкова и Сергея Стерненко, якобы не отреагировавших на это событие.

"Вы заметили, что Сергей Стерненко и Игорь Лаченков НИЧЕГО не написали о рапорте на отставку Драпатого? Ничего. Тишина. Будто нет события. Они изменили риторику после попытки Сырского мобилизовать Стерненко и встречи, которая после этого состоялась. Очень досадно, как технически закрыли им рот. Это вам не Марьяна...", — пишет Безуглая.

Однако Стерненко в своих соцсетях упоминал о рапорте Драпатого, а также выразил надежду, что командование не согласится на его отставку. По словам активиста, "это было ошибкой". Подобным образом также отреагировал и блогер Лаченков, назвавший это "плохой новостью".

Впоследствии Безуглая попыталась оправдаться и указала на очень короткую реакцию от инфлюэнсеров.

"Обновление: Писали, но ОЧЕНЬ коротко, без аналитики", — написала Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за удара по военным в Сумской области. Нардепка призвала уволить Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его вслед за российским кораблем.



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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1929623303511036305
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