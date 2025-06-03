Безуглая раскритиковала Стерненко и Лачена, а затем попыталась оправдаться

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что блогер Игорь Лаченков и активист Сергей Стерненко изменили свою риторику после того, как якобы главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался мобилизовать последнего.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на решение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого написать рапорт об отставке и раскритиковала Игоря Лаченкова и Сергея Стерненко, якобы не отреагировавших на это событие.

"Вы заметили, что Сергей Стерненко и Игорь Лаченков НИЧЕГО не написали о рапорте на отставку Драпатого? Ничего. Тишина. Будто нет события. Они изменили риторику после попытки Сырского мобилизовать Стерненко и встречи, которая после этого состоялась. Очень досадно, как технически закрыли им рот. Это вам не Марьяна...", — пишет Безуглая.

Однако Стерненко в своих соцсетях упоминал о рапорте Драпатого, а также выразил надежду, что командование не согласится на его отставку. По словам активиста, "это было ошибкой". Подобным образом также отреагировал и блогер Лаченков, назвавший это "плохой новостью".

Впоследствии Безуглая попыталась оправдаться и указала на очень короткую реакцию от инфлюэнсеров.

"Обновление: Писали, но ОЧЕНЬ коротко, без аналитики", — написала Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за удара по военным в Сумской области. Нардепка призвала уволить Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его вслед за российским кораблем.