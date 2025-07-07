Безуглая раскритиковала популярного певца, который объявил о своей мобилизации

Украинский певец и продюсер Melovin объявил о своей мобилизации в ряды ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Заявление артист сделал 6 июля во время своего концерта в Киеве, а позже подтвердил это в Instagram. После этого его раскритиковала народная депутат Марьяна Безуглая.

Безуглая критика Melovin за мобилизацию в "теплые места"

На опубликованном видео в Instagram с концерта в Киеве Melovin поблагодарил публику за доверие и заявил, что присоединился к рядам украинской армии.

"Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. О совместной силе. С этого момента я играю вместе с этим ансамблем. И несу свою музыкальную службу вместе с невероятными музыкантами из Государственной пограничной службы Украины", — сказал Melovin.

Однако не все одобрительно восприняли такой шаг певца. Народная депутат Марьяна Безуглая публично раскритиковала артиста.

"Вот почему он / она поддерживал / ла Тополю. Музыкальный фронт! Честь формы теплых мест!", — написала Безуглая, намекая на условия службы артистов в ансамблях силовых структур.

Кто такой Melovin

Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) получил популярность в 2015 году, победив в шестом сезоне шоу "X-Фактор". В 2018 году он представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне с песней Under The Ladder и занял 17 место в финале. Также певец победил во втором сезоне шоу "Маска".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый конфликт Безуглой с украинскими мобилизованными певцами. Ранее народная депутат раскритиковала солиста группы "Антитела" Тараса Тополю, после того, как его квартиру разрушила российская баллистика. Впоследствии певец объявил сбор на лечение Безуглой.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая считает "убийством" посылать пилотов на сбивание "шахедов".