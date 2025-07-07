Безуглая раскритиковала популярного певца, который объявил о своей мобилизации

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Slava Kot
Украинский певец и продюсер Melovin объявил о своей мобилизации в ряды ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Заявление артист сделал 6 июля во время своего концерта в Киеве, а позже подтвердил это в Instagram. После этого его раскритиковала народная депутат Марьяна Безуглая.
Безуглая критика Melovin за мобилизацию в "теплые места"
На опубликованном видео в Instagram с концерта в Киеве Melovin поблагодарил публику за доверие и заявил, что присоединился к рядам украинской армии.
Однако не все одобрительно восприняли такой шаг певца. Народная депутат Марьяна Безуглая публично раскритиковала артиста.
Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) получил популярность в 2015 году, победив в шестом сезоне шоу "X-Фактор". В 2018 году он представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне с песней Under The Ladder и занял 17 место в финале. Также певец победил во втором сезоне шоу "Маска".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый конфликт Безуглой с украинскими мобилизованными певцами. Ранее народная депутат раскритиковала солиста группы "Антитела" Тараса Тополю, после того, как его квартиру разрушила российская баллистика. Впоследствии певец объявил сбор на лечение Безуглой.
Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая считает "убийством" посылать пилотов на сбивание "шахедов".