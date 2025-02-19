Безуглая прогнозирует поражение Украины: чего требует от Зеленского

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Украина проиграет войну, если президент Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Марьяна Безуглая. Фото: comments.ua

Марьяна Безуглая на платформе X призвала Владимира Зеленского осуществить "перезагрузку армии" и уволить военное руководство Украины. В противном случае народный депутат прогнозирует поражение Украины.

"Если Президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Это о кислороде для борьбы, и сейчас он еще более критически важен", — написала Безуглая.

Это не впервые Безуглая просит президента уволить Сырского и Умерова. Подобное заявление нардепка сделала 25 января, поздравив Зеленского с днем рождения. Безуглая критикует главнокомандующего ВСУ за "генеральскую мафию" и "проваленную" Курскую операцию.

Кроме того, с подобной просьбой она обращалась к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, где назвала Сырского "безнадежным" и сказала, что "его нужно уволить вместе с Умеровым".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала два имени на замену Александру Сырскому. По ее мнению, лучшими кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ станут командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый или бывший заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк.

Также "Комментарии" писали о том, как Марьяна Безуглая послала президента США Дональда Трампа вслед за российским кораблем. Таким образом, нардепка прокомментировала недавние неоднозначные заявления американского лидера.



