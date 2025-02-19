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Безуглая послала Трампа вслед за российским кораблем

Марьяна Безуглая прокомментировала заявления Дональда Трампа.

сегодня, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на недавние заявления президента США Дональда Трампа и предложила американскому лидеру пойти вслед за российским кораблем. Также нардепка поблагодарила американцев за свободу слова.

Безуглая послала Трампа вслед за российским кораблем

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X резко отозвалась на прозвучавшие после встречи американской и российской делегации в Саудовской Аравии заявления президента США Дональда Трампа.

"Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем. Имею право на свободу слова и собственное мнение. Спасибо, американская демократия, научили", — написала Безуглая.

В комментариях под сообщением часть пользователей согласилась, что Трамп озвучил скандальные заявления по Украине. Однако большинство раскритиковали Безуглую, указывая, что она, прежде всего, народный депутат и должна отвечать за свои слова. Другие призывали эти слова сказать прямо Трампу, а не писать на собственной странице на платформе X.

Напомним, что Трамп в своих заявлениях озвучил нарративы, близкие к Кремлю, утверждая, что Украине нужно провести выборы, ведь рейтинг Зеленского якобы составляет 4%. Также Трамп заявил, что США выделили Украине 350 млрд долларов, и Киев должен вернуть их.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев. Президент США выразил свое разочарование Украиной, которая, по его словам, за три года войны не смогла договориться с Россией об окончании конфликта. Как пояснил Трамп, войну в Украине можно было бы закончить "очень легко" без человеческих потерь и разрушенных городов.

Также "Комментарии" писали о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.




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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1891996333633839485
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