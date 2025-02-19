Безуглая послала Трампа вслед за российским кораблем

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на недавние заявления президента США Дональда Трампа и предложила американскому лидеру пойти вслед за российским кораблем. Также нардепка поблагодарила американцев за свободу слова.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X резко отозвалась на прозвучавшие после встречи американской и российской делегации в Саудовской Аравии заявления президента США Дональда Трампа.

"Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем. Имею право на свободу слова и собственное мнение. Спасибо, американская демократия, научили", — написала Безуглая.

В комментариях под сообщением часть пользователей согласилась, что Трамп озвучил скандальные заявления по Украине. Однако большинство раскритиковали Безуглую, указывая, что она, прежде всего, народный депутат и должна отвечать за свои слова. Другие призывали эти слова сказать прямо Трампу, а не писать на собственной странице на платформе X.

Напомним, что Трамп в своих заявлениях озвучил нарративы, близкие к Кремлю, утверждая, что Украине нужно провести выборы, ведь рейтинг Зеленского якобы составляет 4%. Также Трамп заявил, что США выделили Украине 350 млрд долларов, и Киев должен вернуть их.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев. Президент США выразил свое разочарование Украиной, которая, по его словам, за три года войны не смогла договориться с Россией об окончании конфликта. Как пояснил Трамп, войну в Украине можно было бы закончить "очень легко" без человеческих потерь и разрушенных городов.

Также "Комментарии" писали о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.



