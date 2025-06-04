Безуглая поскандалила с посолкой Канады, Кличко тоже досталось: что известно о новом скандале

В Киеве разгорелся дипломатический скандал между народной депутатом Марьяной Безуглой и посолкой Канады в Украине Наталией Цмоц. Причиной конфликта стала ЛГБТК-символика, размещённая на официальных страницах Киевской городской государственной администрации.

Наталья Цмоть и Марианна Безугла (коллаж из открытых источников)

2 июня КГГА на короткое время обновила изображение профиля в соцсетях, добавив радужные цвета к гербу Киева. Такой шаг был приурочен к Луне гордости — международной кампании по поддержанию равенства и прав человека, сообщает hromadske.

Это возмутило депутатку Безуглу, которая публично спросила: "Кличко гей?". В соцсетях ее комментарий восприняли как гомофобный.

В ответ Безугла заявила, что не гомофобка, но подтвердила свою позицию: ЛГБТК, по ее мнению, является "не нормой, а психофизиологическим отклонением", которое она приравняла к ожирению или врожденным болезням.

После этого посолка Канады Наталья Цмоц сделала репост сообщения Безуглой со словами "Горда за Киев". Депутат предположила, что это было ошибочное нажатие и посолка на самом деле намеревалась распространить сообщение КГГА, а не ее собственное. Это подчеркнула и сама Безуглая.

"Кажется, Наталья Цмоц не совсем разобралась, перепостив меня. Посол Канады поддерживает ли развертывание ЛГБТК в КГГА, или в Киеве, или что Кличко, ну, вы поняли. Госпожа Цмоц, он — коррупционер, а вот скриншоты не горят", — написала депутат.

Посолка в ответ заявила, что ей стыдно за поведение депутата: "Я лично и как представительница Канады, поддерживаю КиевПрайд. Посоветую вам сохранить лицо и удалить пост".

Безуглая не извинилась и обвинила Дракона в неуместном вмешательстве.

"Не думаю, что продвижение гей-парадов — это то, чем должна заниматься другая страна во время войны в другой стране, даже если мы партнеры и союзники. Свою позицию по ЛГБТК я уже давно отметила, и она ни в коем случае не радикальная — предоставляю копию публикации", — отметила депутат.

Она также сообщила, что Наталья Цмоц заблокировала ее в Facebook и пообещала прислать официальное письмо "относительно уважения к украинскому парламентарию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ардепка Марьяна Безугла, часто критикующая деятельность главнокомандующего Александра Сырского, прокомментировала новые назначения Зеленского.

"Что ж, должен признать, сегодня у Александра Станиславовича Сырского удачный день. Почти. С нюансами", — пишет Безугла.

Относительно назначения "Мадяра" нардепка назвала его "бандитом" и заметила, что теперь в Силах беспилотных систем будет проходить работа "по понятиям".