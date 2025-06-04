Безуглая поскандалила с посолкой Канады, Кличко тоже досталось: что известно о новом скандале

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Лиля Воробьева
В Киеве разгорелся дипломатический скандал между народной депутатом Марьяной Безуглой и посолкой Канады в Украине Наталией Цмоц. Причиной конфликта стала ЛГБТК-символика, размещённая на официальных страницах Киевской городской государственной администрации.
Наталья Цмоть и Марианна Безугла (коллаж из открытых источников)
2 июня КГГА на короткое время обновила изображение профиля в соцсетях, добавив радужные цвета к гербу Киева. Такой шаг был приурочен к Луне гордости — международной кампании по поддержанию равенства и прав человека, сообщает hromadske.
Это возмутило депутатку Безуглу, которая публично спросила: "Кличко гей?". В соцсетях ее комментарий восприняли как гомофобный.
В ответ Безугла заявила, что не гомофобка, но подтвердила свою позицию: ЛГБТК, по ее мнению, является "не нормой, а психофизиологическим отклонением", которое она приравняла к ожирению или врожденным болезням.
После этого посолка Канады Наталья Цмоц сделала репост сообщения Безуглой со словами "Горда за Киев". Депутат предположила, что это было ошибочное нажатие и посолка на самом деле намеревалась распространить сообщение КГГА, а не ее собственное. Это подчеркнула и сама Безуглая.
Посолка в ответ заявила, что ей стыдно за поведение депутата: "Я лично и как представительница Канады, поддерживаю КиевПрайд. Посоветую вам сохранить лицо и удалить пост".
Безуглая не извинилась и обвинила Дракона в неуместном вмешательстве.
Она также сообщила, что Наталья Цмоц заблокировала ее в Facebook и пообещала прислать официальное письмо "относительно уважения к украинскому парламентарию".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ардепка Марьяна Безугла, часто критикующая деятельность главнокомандующего Александра Сырского, прокомментировала новые назначения Зеленского.
Относительно назначения "Мадяра" нардепка назвала его "бандитом" и заметила, что теперь в Силах беспилотных систем будет проходить работа "по понятиям".
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