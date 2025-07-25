Народный депутат Марьяна Безуглая почти ежедневно попадает в новые скандалы, в частности "благодаря" своим комментариям тех или иных событий. Так, на этот раз политик прокомментировала новость о гибели своего коллеги – нардепа от партии "Голос" Ярослава Рущишина, который вчера вечером погиб в ДТП.

Безуглая перессорилась с депутатами и снова получила новые оскорбления

"Мобилизировался бы или выступал за реформу армии, был бы в разы более полезен как воин или политик, считаю. А так... Человека жалко, конечно, но не больше наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии. Земля пухом. Соболезнование родным и близким. Нардепский человеческий ресурс ВРУ снова уменьшен Судьбой", – пишет нардепка в своем сообщении в Фейсбуке.

На ее публикацию сразу отреагировали коллеги-нардепы, некоторые из них назвали Безуглую "животным", "конченой" и другими оскорблениями.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк написала: "Марьяна, остановись! Просто остановись!"

Почти все комментаторы отмечают, что "ничего не делать для Марьяны – это уже подвиг", или просят удалить постыдный пост.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера на акциях протеста, которые до сих пор проходили мирно, в Киеве начались беспорядки. Сначала на митинг пришла нардепка Марьяна Безуглая с плакатом "отставка Сырского", которая начала общаться с митингующими.

После этого протестующие начали выкрикивать на нардепку, что она предательница, написали новые плакаты с оскорбительными лозунгами, а затем и вовсе начали кричать: "Безуглая — черт".