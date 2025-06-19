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Безуглая ответила Ефросининой на матерную критику вспомнив о муже

Марьяна Безуглая обвиняет Машу Ефросинину в богемности из-за мужа, который служит в Киеве.

сегодня, 11:05
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на критику телеведущей Маши Ефросининой относительно смерти Дмитрия Исаенко, погибшего после российского обстрела Киева. По словам Безуглой, несмотря на "скупые слезы" Ефросининой, она якобы пристроила своего мужа служить в столице.

Безуглая ответила Ефросининой на матерную критику вспомнив о муже

Безуглая реагирует на критику Ефросининой. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение из интервью Маши Ефросининой, которая рассказала, что ее муж проходит службу в одном из киевских подразделений. По словам телеведущей, она "ничем не отличается от ожидающих женщин".

"Маша Ефросинина пускает скупые слезы по своей тяжелой киевской судьбе с перерывами на заграницу и обзывает меня матом, чтобы о ней кто-то вспомнил. Своего мужа же пристроила служить в Киеве. "Простая смертная", что тут скажешь. Богема. Сколько их, таких", — написала Безуглая.

Напомним, что ранее Безуглая прокомментировала гибель 31-летнего первокурсника магистратуры Университета Драгоманова Дмитрия Исаенко, который по ее мнению, уклонялся от мобилизации. По словам Безуглрй, он "косил от армии, но "карма"".

На эти заявления бранью отреагировала Маша Ефросинина.

"Марьяна Безуглая — ты п*зда", — написала телеведущая в Instagram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Ефросининой на скандальные заявления Безуглой также отреагировал городской глава Днепра Борис Филатов. Он сравнил народную депутатку с бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем и назвал их обоих "отбросами".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала мобилизовать женщин в Украине. Назвала места, куда их следует отправлять.



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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1935602637660959230
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