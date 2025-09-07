Безуглая обвинила Сырского в "манипулиции и лжи": какая причина

Народная депутат Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам нардепки, главком "манипулирует", утверждая о соотношении утраченной и возвращенной территории на фронте.

Безуглая критикует Сырского

Марьяна Безуглая отреагировала на заявления Александра Сырского по поводу событий на фронте. По ее словам, в ВСУ не будут проходить реформы, пока не изменится главнокомандующий.

"Манипуляция и ложь. Пока он в должности, забудьте о реформе ВСУ", — написала Безуглая в соцсетях.

Ранее Сырский сообщил, что украинские военные не только мужественно удерживают свои позиции, но активно уничтожают врага и проводят успешные штурмы. По словам главкома, на Покровском направлении, потеряв 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли вернуть под свой контроль 26 кв. км украинской территории. Кроме того, Сырский утверждает, что схожая ситуация происходит и на Добропольском направлении.

Безуглая не впервые критикует Сырского. Ранее народная депутат называла главкома "мстительным лжецом", а также обвиняла украинского генерала в "уничтожении ВСУ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд обязал нардепку Безуглую выплатить 1 гривну компенсации бригадному генералу Олегу Зубанычу. Причиной штрафа стали оскорбительные высказывания народного депутата в соцсетях.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая сделала тревожное предупреждение для украинцев. Народная депутат призвала готовиться к тяжелой зиме с возможными блекаутами, то есть массовыми отключениями электроэнергии на большой территории страны.