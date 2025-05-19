Безуглая назвала украинского генерала, который "уничтожает ВСУ": Зеленский все знает

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. По ее словам, Сырский якобы на своей должности "уничтожает ВСУ не хуже россиян".

Безуглая критикует Сырского

Марьяна Безуглая отреагировала на скандал вокруг командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Александра Ширшина, который подал рапорт об освобождении от должности из-за "бестолкового командования", что приводит к "тупорилым потерям людей". По словам депутата, она уже неоднократно докладывала президенту о таких инцидентах.

"О "дебильных задачах и тупорилых потерях" для меня не новость, — об этом уже давно и подробно все рассказала и показала. Все все знают. Все знает Зеленский. Все доложили и показали. Много раз", — пишет Безуглая.

Кроме того, народный депутат считает, что за эти потери ответственен главнокомандующий Александр Сырский.

"Пока Сырский в должности, до тех пор он и дальше будет уничтожать ВСУ не хуже россиян. Но Президент — глухой", — подытожила нардепка.

Отметим, что Безуглая не впервые критически отзывается о Сырском и неоднократно призывала президента Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала Сырского "мстительным лжецом" из-за увольнения одного генерал-майора.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем. Кроме того, военные прокомментировали скандальные заявления народного депутата о поведении украинских солдат перед расстрелом.