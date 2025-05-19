Безуглая назвала украинского генерала, который "уничтожает ВСУ": Зеленский все знает

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. По ее словам, Сырский якобы на своей должности "уничтожает ВСУ не хуже россиян".
Безуглая критикует Сырского
Марьяна Безуглая отреагировала на скандал вокруг командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Александра Ширшина, который подал рапорт об освобождении от должности из-за "бестолкового командования", что приводит к "тупорилым потерям людей". По словам депутата, она уже неоднократно докладывала президенту о таких инцидентах.
Кроме того, народный депутат считает, что за эти потери ответственен главнокомандующий Александр Сырский.
Отметим, что Безуглая не впервые критически отзывается о Сырском и неоднократно призывала президента Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала Сырского "мстительным лжецом" из-за увольнения одного генерал-майора.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем. Кроме того, военные прокомментировали скандальные заявления народного депутата о поведении украинских солдат перед расстрелом.
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