Безуглая назвала представителей ЛГБТ больными и сравнила их с теми, у кого ожирение

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая в своем Телеграм-канале опубликовала сообщение, где выразила собственное мнение относительно последних событий в мире, когда представителей ЛГБТ-сообщества и других людей с физическими отличиями могут оскорблять и открыто выражать негатив в их адрес. Как, например, произошло с компанией Meta, которая дала разрешение миллиардам пользователей социальных сетей обвинять людей в психических заболеваниях на основе их сексуальной или гендерной принадлежности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Не имею ничего против представителей ЛГБТ, людей с ожирением и тому подобное. Оцениваю только поступки, характер и способности конкретного человека в конкретном контексте. Однако важно понимать, что упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями. Например, родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин — это состояния, сопровождающие человека в течение жизни. Они накладывают определенные ограничения на реализацию личности — как физические, так и социальные, нуждаются в сопровождении", – отмечает нардепка.

Безуглая привела пример, что так же, как люди, больные псориазом сталкиваются с проблемами кожи, так люди с ожирением, если не будут лечить или не корректировать свое состояние, проживут меньше, а человек с гомосексуальной ориентацией, вероятно, не сможет или не будет иметь желание родить детей. Это все, по мнению Безуглой, является болезнями, которые необходимо лечить, чтобы улучшить качество своей жизни.

При этом она подчеркнула, что против дискриминации.

"В то же время выпячивание отклонений как нормы и замену понятий считаю недопустимыми. Например, у Homo sapiens существуют только два пола — мужской и женский... Короче говоря, ситуация, когда гетеросексуальное население чувствует себя "лишь одним из вариантов", а люди получают гранты на бодипозитив и выпускают видео, как "классно быть за 100 килограммов, ничего не менять, ты прекрасна, поверь в себя". Мы должны поддерживать друг друга, признавать разнообразие и уважать каждого человека, но это не значит игнорировать научные и эволюционные аспекты реальности", – отметила нардепка.

Резюмировав свое сообщение, Безуглая заявила, что быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение, а ожирение — это болезнь, которую нужно лечить.

"Дискриминация по физическому или психологическому состоянию, например, отказ человеку в работе не из-за его квалификации, а из-за того, что он ЛГБТ, недопустим. В то же время принятие человека на работу только из-за его принадлежности к ЛГБТ, при условии, что другой кандидат имеет лучшие навыки, также неправильно. Это уже положительная дискриминация", – подытожила народный депутат.

В свою очередь, советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в комментарии на сообщение Безуглой отметил, что ее взгляды – это "концентрированная пещерная гомофобия".

"А знаете кто еще называет ЛГБТ – болезнью? Верно. Россияне. Один вопрос остается. Почему вдруг лесбиянки не могут родить ребенка? " – прокомментировал Андрющенко.