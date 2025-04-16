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Безуглая назвала депутатов «ждунами» и призвала военных не доверять комитету ВРУ

Безуглая призвала военных не участвовать в расследовании комитета ВРУ, чтобы не было утечки информации

сегодня, 07:44
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Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал расследование удара по Сумам, который произошел 13 апреля.

Безуглая назвала депутатов «ждунами» и призвала военных не доверять комитету ВРУ

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Штатно-должностной Вениславский объявил, что завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет "расследовать" инцидент в Сумах.

Эммм, именно из комитета и течет, обычно… При этом не генерируется никаких конкретных решений, только "сосут" информацию. Посмотрите, какие там до сих пор персонажи. Все есть на сайте ВРУ", – написала нардепка.

По словам Безуглой, военным ни в коем случае нельзя доверять депутатам, чтобы не было утечки важной информации.

"Обращаюсь ко всем военным, которые ходят на остатки комитета с ждунами, предателями и индифферентным желе: молчите! А лучше – не приходите.

У секретаря председателя комитета был российский паспорт, один из помощников уже сидит за шпионаж, один из нардепов помогал "Беркуту" на Майдане, а другой специализируется на схемах госспецсвязи. И это всего несколько примеров, о которых неоднократно писала и разоблачала. Но сейчас имена – лишние. Вы и так знаете", – заявила Безуглая.

Она призвала всех представителей сектора национальной безопасности и обороны бойкотировать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Не сливайте информацию противнику. Просто игнорируйте – вам ничего не будет. У них нет ни механизмов воздействия, ни свободы. Только опасность", – добавила Марьяна Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Марьяна Безуглая обвинила Сырского в том, что произошел удар по Сумам.



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