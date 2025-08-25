Безуглая напомнила, как Вакарчук обещал премию в 1 миллион российских рублей

Рубрики
Народная депутат Марьяна Безуглая напомнила об обещании украинского певца Святослава Вакарчука относительно премии в 1 миллион российских рублей. Лидер группы "Океан Эльзы" заявлял, что выплатит такие деньги тому, кто покажет видео, где он выступает против России и русского языка.
Вакарчук и Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в своих социальных сетях распространила сообщение Святослава Вакарчука от 27 февраля 2014 года. В своем заявлении Вакарчук пообещал выплатить миллион рублей.
Одна из пользователей в комментариях к сообщению призвала "радоваться" Вакарчука, ведь "теперь придется меньше говорить на "собачьем языке", по меткому выражению Вашего отца". В ответ на этот комментарий певец согласился дать еще миллион рублей за предоставление доказательств таких слов отца.
Скриншот из сообщения Вакарчука, где певец обещает миллион рублей
Под сообщением Вакарчука пользователи оставляли преимущественно негативные комментарии в разное время, в частности, как в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения.
