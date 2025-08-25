Безуглая напомнила, как Вакарчук обещал премию в 1 миллион российских рублей

Народная депутат Марьяна Безуглая напомнила об обещании украинского певца Святослава Вакарчука относительно премии в 1 миллион российских рублей. Лидер группы "Океан Эльзы" заявлял, что выплатит такие деньги тому, кто покажет видео, где он выступает против России и русского языка.

Вакарчук и Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в своих социальных сетях распространила сообщение Святослава Вакарчука от 27 февраля 2014 года. В своем заявлении Вакарчук пообещал выплатить миллион рублей.

"Объявляю премию в 1 миллион российских рублей тому, кто предоставит мне видео моей прямой речи, где я выступаю против России или русского языка", — написал Вакарчук на русском языке.

Одна из пользователей в комментариях к сообщению призвала "радоваться" Вакарчука, ведь "теперь придется меньше говорить на "собачьем языке", по меткому выражению Вашего отца". В ответ на этот комментарий певец согласился дать еще миллион рублей за предоставление доказательств таких слов отца.

"Даю еще миллион рублей за предоставление прямой речи моего отцо "собачьем языке"", — добавил Вакарчук.

Скриншот из сообщения Вакарчука, где певец обещает миллион рублей

Под сообщением Вакарчука пользователи оставляли преимущественно негативные комментарии в разное время, в частности, как в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения.

"Удивительно, что после почти 13 тыс. убитых украинцев вы не выступаете против России...". — комментарий за 2019 год.

"Вам стоит переселиться вместе с семьей на линию разграничения или посетить захоронение хоть одного украинского воина, убитого вашими московскими друзьями-оккупантами. Вакарчук-позор Украины!", — в сообщении за 2021 год.

"Ну, что, Святослав? Сейчас Вы все еще не "против россии или русского языка"?! Готовы ли миллион деревянных платить?", — пишет пользователь в 2022 году.

