Народный депутат Марьяна Безуглая, которая в составе других нардепов голосовала за законопроект №12414 против независимости НАБУ и САП, объявила, что придет сегодня на митинги. Однако свой жест нардепка объяснила не поддержкой протестующих, а своим собственным протестом.

Безуглая, голосовавшая за закон о НАБУ, пойдет на протесты

"Честно, очень разочарована этой ситуацией лично. А еще больше тем, что выглядит, даже уже проголосованное решение будут как-то изменять. Но никто не собирается реально менять ВСУ. Сырский дает интервью, где насмехается и говорит, что в свои 60 никуда идти не собирается, но это проходит незамеченным. Россияне таки зашли в Покровск, являющийся ключевым узлом на Днепр, Запорожье и Краматорск, но это проходит незамеченным. Я взываю о вновь не подготовленной к обороне Сумщине, но уже никого и не пытаются наказать. А наше прекрасное гражданское общество пожимает плечами, держа латте. Мы очень странные", – отмечает нардепка.

Она отметила, что выйдет на протесты "со своей болью".

"Я не нашла возможностей для собственного протеста по всем вышеназванным вопросам и еще по большему количеству других. Честно, мне пофиг на ваши латте, собачек, НАБУ и САП на картонках. Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Ибо других способов быть услышанной, как понимаю, нет. И посмотрим, как гражданское общество готово говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ. Вывезете ли вы мой протест, наполненный тоской за последние годы. Поймете, что иметь возможность общаться со всеми властными и писать законы не является формулой изменений без сознательного общества, которое готово работать системно", – отметила Безуглая.

Она отметила, что не боится выходить в толпу и слышать доводы от людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам Безуглой "истерическое общество, "ракушки", которые в упор не замечают коррупции и убийств в нереформированных ВСУ, которым безразлично на ТЦК и СП, с латте и собачками выходит на защиту чертей из неконтролируемого органа, делящего суверенитет с другой страной".