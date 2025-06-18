Безуглая цинично прокомментировала гибель парня под завалами в Киеве: «Карма»

Нардепка Марьяна Безуглая снова "отличилась" своими комментариями, на этот раз к чужому горю и гибели Дмитрия Исаенко под завалами многоэтажки в Соломенском районе Киева.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Узнав, что молодой человек учился на 1 курсе магистратуры в Университете Драгоманова, она решила, что он уклонялся от мобилизации.

" Косил от армии, но "карма" ", – прокомментировала смерть Дмитрия нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фото и видео обеспокоенных родителей, ожидавших своего сына из-под завалов в Киеве, вчера разлетелись по всему миру, наполненные болью и надеждой. Все украинцы, видевшие эти кадры, молились, чтобы парень выжил. Уже к вечеру даже начали появляться фейковые сообщения о том, что парня спасли, которые потом опровергли.

К сожалению, чуда не произошло, под грудой камней, в которые превратила подъезд девятиэтажки в Киеве российская ракета х-101, нашли тело и Дмитрия.

Фото погибшего Дмитрия Исаенко опубликовал университет Драгоманова, в котором учился молодой человек. Исаенко Дмитрий Константинович, студент 1мЗЛФР группы,1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)", погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки россии.