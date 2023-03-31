"Безосновательный и совершенно дикий приговор": блоггер о деле Евгения Дыхне

В Украине обсуждают тенденциозный судебный приговор, которым к 5 годам заключения приговорен бывший руководитель аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне. Большинство авторов сходятся во мнении – приговор, как минимум, странный. Свое мнение по этому поводу изложила и известный автор Александра Погорелая. Об этом передают "Комментарии".

Євген Дихне працював на країну і отримав за це... тюремний термін

"Это дело очень показательное и симптоматическое. Несмотря на здравый смысл, логику, аргументы защиты и показания Евгения Дыхне и свидетелей, он получил безосновательный и совершенно дикий приговор — 5 лет заключения, — пишет она. — Это приговор для каждого сознательного гражданина, приговор для страны, которой она должна стать после нашей Победы. Когда в стране за профессионализм высокого уровня, патриотизм и доходы для государственного предприятия осуждают на 5 лет — это не просто проблема. Это катастрофа всей судебной и антикоррупционной системы, это катастрофа для общества, катастрофа кадровой политики, реформ и предстоящего восстановления".

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Автор подчеркивает, что до прихода Евгения Дыхне аэропорт был заброшенным и убыточным.

— Коррупционная дыра размером с самые большие воздушные ворота страны. И за это никто! Публично! Не ответил! И вот под руководством Дыхне аэропорт "Борисполь" превратился в крупный европейский хаб с доходами 1,7 млрд грн. Каждое путешествие стало удобным и безопасным, вылетать из "Борисполя" было удовольствием, — пишет блоггер. – Эффективному менеджеру с профессиональной командой за годы работы удалось сломать тотальную коррупционную схему и сделать кейс-пример для всех госпредприятий страны. Может быть, что-то было не идеально. Но это было чудо, которое произошло на виду у всей страны и международных партнеров всего за 5 лет. И это очевидный управленческий результат, который ощутил каждый украинец.

По мнению Александры Погорелой, обвинения против бывшего руководителя "Борисполя" не выдерживают критики:

"И вот сейчас, во время войны, Евгения осудили на 5 лет заключения по абсурдному обвинению в подписании соглашения об аренде в пользу государственного предприятия! Без доказывания коррупции или других личных мотивов, без доказательства большей выгоды от вымышленного потенциального арендатора".

Следует отметить, что Евгений Дыхне и его команда пошли на беспрецедентный шаг открытости – они выложили все материалы судебного разбирательства в общий доступ https://nojustice.com.ua/. Теперь каждый, кто интересуется этим делом, может составить свое мнение относительно противоречивого судебного решения.

"Это смелое решение человека, которому нечего скрывать", — пишет блоггер.